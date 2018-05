Projekt Vorschüler lernen viel über Ernährung

Laichingen / Reportern des Kindergartens Regenbogen

Zu unserem Jahresthema „Komm mit in das gesunde Boot“ haben wir viele Fragen zur Ernährung und zum fit bleiben. Das ganze Jahr über beschäftigen wir uns mit dem Thema und schauen, was denn gesund für uns Menschen ist und was wir tun müssen, damit wir rundum fit werden. Mehrmals pro Woche gibt es im Kindergarten Zeit, um das Thema zu bearbeiten. Dazu gehört das Zubereiten von leckeren, frischen Mahlzeiten, ebenso wie die Vermittlung der Bedeutung von ausreichend Bewegung. Wir lernen aber auch, wie man sich die Hände richtig wäscht und die Nase putzt. Die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der Empfehlung mit den fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag sind ebenfalls Bestandteil des Projekts.

Mit unserem zusätzlichen Zeitungsprojekt „Wir lesen mini“ machen wir uns auf den Weg als Reporter und suchen verschiedene Institutionen und Menschen auf, die uns viele spannende Fragen beantworten können. Gemeinsam in einer Kinderkonferenz haben wir uns die Fragen ausgesucht und überlegt, wen wir einladen möchten. Schließlich kam die diplomierte Ökotrophologin Patricia Steiniger von der AOK Ulm-Biberach zu uns in den Kindergarten. Wir haben ihr viele Fragen gestellt:

Welche Arbeit haben Sie?

Patricia Steiniger: Meine Arbeit ist zum Beispiel, mit euch über Ernährung zu sprechen. Manchmal kommen zu mir Menschen, die schon krank sind und beispielsweise Diabetes haben. Denen erkläre ich, wie sie sich ernähren sollen, damit sie mit der Krankheit doch gut leben können.

Was ist Diabetes?

Das ist eine Krankheit bei der der Mensch mehr Zucker im Blut hat als normal. Die Zellen können den Zucker nicht mehr aufnehmen. Manche müssen dann eine Spritze nehmen. Die Vorbeugung ist viel Bewegung und gesunde Ernährung, das heißt vor allem täglich Gemüse, Vollkornprodukte und Obst essen. Ganz wenig Süßes – vor allem keine oder nur wenig süße Getränke.

Was für Vitamine haben Karotten und Tomaten?

Karotten und Tomaten haben vor allem Pro Vitamin A und auch bioaktive Substanzen, die uns vor Krankheiten schützen. Man wird dadurch fit.

Wie wird man wieder dünn?

Erst erkläre ich euch noch, warum man dick wird: Überall gibt’s ganz leckere Sachen um uns herum. Wenn man davon mehr isst und trinkt als der Körper benötigt, wandelt unser Körper all das als Reserve in Form von Körperfett um. Schlank wird man wieder, wenn man sich viel bewegt, zum Beispiel viel läuft, viel Wasser trinkt und wenig Süßes isst. Es ist gar nicht so einfach, wieder schlank zu werden.

Sind Spaghetti gesund?

Wenn man viel Gemüse dazu isst oder Tomatensauce und am besten Vollkorn-Spaghetti nimmt, ist es okay – nur nicht jeden Tag. Man sollte zum Beispiel auch mal Reisgerichte oder Kartoffeln und dazu Fleisch essen – wie es die Ernährungspyramide euch zeigt.

Wie viel Schokolade darf man essen?

In eurem Alter wäre es gut, pro Tag nicht mehr als einen Riegel Schokolade zu essen. Wenn ihr mal an einem Tag mehr Süßes gegessen habt, dann am nächsten Tag am besten ganz verzichten. Statt der Schokolade könntet ihr auch eine Scheibe Brot mit Marmelade oder mit Tomaten oder eine Brezel essen. Wenn ihr Schokolade esst – immer die Zähne putzen.

Warum sind die neuen Zähne am Anfang zackig?

Wahrscheinlich, weil sie sich durch das Zahnfleisch bohren müssen.

Sind Fruchtzwerge gesund?

Fruchtzwerge und Joghurt sind eine Süßigkeit und sollten nur als Nachtisch gegessen werden. Da ist sehr viel Zucker drin. Esst lieber einen Naturjoghurt und wenn es süß sein soll mit etwas Marmelade oder frischem Obst.

Ist Tablet schauen gesund?

Draußen sein ist viel besser für die Kinder und für alle Menschen. Der Körper und das Herz müssen trainiert werden. Wenn man zu viel auf den PC oder TV schaut, dann wird der Körper schlapp.

Frau Steiniger ging auf alle Fragen sehr genau ein und wir Kinder konnten selbst viel von unseren bisherigen Erfahrungen erzählen. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Am Ende bekam jedes Kind noch einen kleinen Tontopf mit Basilikum zum Einpflanzen.