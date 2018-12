Adventsgala Von Weltraummäusen und wilden Dschungelbewohnern

Stramm gestanden? Von wegen: Die jungen Turner in Dietenheim zeigten, was sie können. © Foto: Michael Seefelder

Von Michael Seefelder

Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sang einst Reinhard Mey. Doch ganz hoch oben leben auch lustige Weltraummäuse. Bei der Adventsgala des TSV Dietenheim am Samstag in der Turn- und Sporthalle durften hunderte begeisterte Zuschauer die kleinen tanzenden Wesen erleben, genauso wie Bruchpiloten, eine Bambini-Airline und Stewardessen, die launig durch das rund zweistündige Programm führten.

„Über den Wolken“ hieß das Motto, unter dem sich verschiedene Gruppen der Turnabteilung mit ihren Übungsleitern kreative Vorführungen ausgedacht hatten und mit Fitness und hoher Konzentration darboten. Jede Choreographie wurde mit tosendem Applaus belohnt und sowohl bei den jungen Turnern als auch bei ihren Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden gab es stolze Gesichter. Miriam Stoerk und Lisa Guter, passend als Flugbegleiterinnen gekleidet, hießen die Besucher an Bord der TSV-Airline willkommen.

Winzige Welt

Als Hubert Kahs Lied „Sternenhimmel“ erklang, sausten auch schon die ersten Kids aus der Eltern-Kind-Gruppe über einen Parcours mit Kästen, Matten und Reifen. „Die Welt da unten ist so winzig und klein, sind wir schon zu weit geflogen?“, fragte Lisa Guter. Und kurz darauf hüpften die Weltraummäuse vom Vorschulturnen in weißen Anzügen durch eine Landschaft mit goldener und silbener Glitzerfolie. Akrobatisch ging es weiter mit den Mitgliedern des Bubenturnens. Es folgten Aufführungen der Gruppen Clubdance, Taekwondo, Leichtathletik, Kinderturnen Mädchen, Rope Skipping und Geräteturnen Mädchen. Den Schlusspunkt bildeten eine Einlage aller Akteure und der Besuch des Nikolaus, der Geschenke im Gepäck hatte.

Zeitlich nur leicht versetzt zur Veranstaltung in Dietenheim durften sich auch viele Kinder in Regglisweiler über Präsente freuen. Denn auch dort gab es in der Sporthalle eine Turngala mit vielen Darbeitungen der Gruppen der Turnabteilung des TSV Regglisweiler, die mit einem Auftritt des Nikolaus ihren Abschluss fand. Und der Heilige Mann lobte: „Ihr werdet immer besser. Ihr seid schon fast Profis.“

Nicht hinauf in die Lüfte, sondern in den Dschungel begaben sich die Besucher dort und fanden sich inmitten wilder Tiere an der Seite von Urwaldforschern und weiblichen Tarzans wieder. Alle Trainer und Aktive starteten das Programm mit einem Flashmob, die „Affenbande“ vom Eltern-Kind-Turnen und die Dancing Kids folgten. „Im Dschungel sind die Kinder los“, hieß die Vorführung der Gruppe Spieleturnen. Eine „bunte Papageienpracht“ gab es von den Mädchen mit sieben und acht Jahren zu sehen. Dann kündigte Moderatorin Beate Vogt-Sailer einen „besonderen Dschungel“ an, nämlich den, der im Jugendzimmer herrscht. Diese Performance der Gruppe „La Filias“ startete mit schlafenden Mädels, die hoffen, dass sich das Chaos von selbst aufräumt. Wie bei allen Einlagen zeigte sich dabei die gute optische Wirkung der aufgestockten Lichtanlage und des neuen Vorhangs. „Wir wollen uns jedes Jahr ein Stück weiter entwickeln“, sagte die Pressewartin der Turnabteilung, Petra Vogt-Sinnl. Und aus der Mitte dieses Vorhangs sprangen energiegeladen die Akteure des „Turnspaß Jungs“, die wilde Überlebenskämpfe präsentierten. Weiter ging es mit den Vorstellungen „Tarzan“, „Dschungelbuch“, „Dschungelforscher“ und „Veränderliches Wetter“ von Mädchengruppen in unterschiedlichen Altersklassen und den Crazy Girls. Das Finale mit allen Aktiven sorgte genauso für Beifallsstürme wie der abschließende Auftritt des Nikolaus mit den 35 Übungsleiterinnen.