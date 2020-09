Wenn um kurz vor halb sieben morgens die Regionalbahn auf Gleis 5a im Ulmer Hauptbahnhof einfährt, sind die Scheiben der beiden Wagen schon beschlagen, so voll sind sie. Ein „Pulk an Menschen“ quillt auf den Bahnsteig – Abstand halten unmöglich. So zumindest beschreibt Sandy Keppeler, was si...