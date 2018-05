Alb Von Steinen, Pferden und Geiern

Gerhausen / Joachim Striebel

Where are the Horses?“ soll Königin Elizabeth II. von England bei ihrem Besuch in Marbach am Neckar am 24. Mai 1965 gefragt haben. Sie habe, so wird berichtet, nicht das Marbach des Schiller-Museums, sondern das Marbach der Pferde auf der Schwäbischen Alb besuchen wollen. Wo sind die Konik-Pferde, wo sind die Taurus-Rinder? Das wollten 20 Studenten der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg bei einem Besuch der Urzeitweide bei Gerhausen von Hans Georg Kraut wissen. Der frühere Direktor des Zementwerks Schelklingen, der die Gruppe durch den nur noch sporadisch genutzten Steinbruch führte, konnte den Besuchern versichern, dass sie nicht etwa am falschen Ort gelandet waren. Aber in dem umzäunten 75 Hektar großen Gebiet halten sich die acht Pferde und 26 Rinder auf, wo es ihnen gefällt. Und das ist nicht immer dort, wo man sie am besten sieht.

Das größte Ganzjahresweideprojekt seiner Art im Land wäre doch was für den Tourismus, die Betreiber Heidelberg Cement und Blautal-Land-und-Forst GmbH könnten doch Führungen anbieten, meinte ein Student. „Die Tiere sollten drinnen bleiben, die Menschen draußen“, sagte Kraut. „Es sind Wildtiere.“ Auch wenn sie an diesem Tag nicht zu sehen waren, konnte Kraut seinen Gästen anschaulich erläutern, welchen Zweck sie erfüllen: Den Steinbruch offen halten, ihn vor Verbuschung schützen und damit vielen Pflanzen, Insekten, Kleinsäugern und Vögel einen Lebensraum schaffen.

Schutzgebiete sind Thema

„Ich halte das für eine gute Sache“, urteilte Semestersprecher Julian Beigang. Er und seine Kollegen vom vierten Semester befassen sich mit nachhaltigem Regionalmanagement. Der von der in Schelklingen ansässigen Geschäftsstelle des Geoparks Schwäbische Alb organisierte Alb-Ausflug führte die Studenten auch auf den ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen, in den Marmorsteinbruch Böttingen und ins Glastal bei Zwiefalten. Die Exkursion gehört zur Vorlesungsreihe „Schutzgebiete und Schutzgebietsmanagement“. Dr. Siegfried Roth, der Geschäftsführer des Geoparks, ist als studierter Agrarwissenschaftler und promovierter Biologe externer Lehrbeauftragter der Hochschule. Durch die Kontakte zu den Geopark-Mitgliedern, darunter die zehn Landkreise der Schwäbischen Alb, der Tourismusverband Schwäbische Alb und der Industrieverband Steine und Erden, fällt es Roth leicht, interessante Exkursionen anzubieten. Außerdem betreut der Geopark Studenten bei Bachelor-Arbeiten.

Thema in Gerhausen war auch ein möglicher Konflikt zwischen Gesteinsabbau und Artenschutz. Hans Georg Kraut wies darauf hin, dass es selbst in Steinbrüchen, die noch betrieben werden, Ecken für bedrohte Arten gibt. Ein Student wollte wissen, ob sich durch die Klimaerwärmung auch Arten eingestellt haben, die sonst im wärmeren Mittelmeer-Klima vorkommen. Siegfried Roth nannte als Beispiel den Bienenfresser, der zwar nicht in Gerhausen, aber in anderen Abbaustätten Bruthöhlen baut. Auch der Geier könnte auf der Alb überleben, wenn es erlaubt wäre, Aas liegenzulassen.

Andere Vögel waren während der Exkursion zu sehen: Rote Milane und Dohlen. Die Taurus-Rinder und Konik-Pferde zeigten sich nicht. Hans Georg Kraut bot den Studenten am Ende an, in Kleingruppen wiederzukommen und mit dem Geländewagen die Rinder und Pferde aufzuspüren. Daran hätte wohl auch Queen Elizabeth ihre Freude.