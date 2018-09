Geschichte Von Lebensgeschichten lernen

Reisen nach Israel

Aktionstag Der europäische Aktionstag für jüdische Kultur wird seit 1999 jährlich im September begangen. Dieses Jahr war er am vergangenen Sonntag. Damit Interessierte die Veranstaltungen dieses Aktionstags in der Region besuchen können, hat Christiane Schmelzkopf bereits den Samstag für ihre Ausstellung in Laichingen gewählt. Am Sonntagvormittag sprach sie über die Tradition des Geschichtenerzählens in der Weltliteratur und speziell in der jüdischen Kultur.

Beziehungen Christiane Schmelzkopf hat Theologie studiert und promovierte in Judaistik. 13 Jahre lang unterrichtete sie am Laichinger Gymnasium. Ihr Interesse am Judentum sei während ihres Theologiestudiums und ihren Reisen nach Israel entstanden. Sie steht in Kontakt zu Juden in Israel. Die Biografien zur Ausstellung sammelte sie aus der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“ in den Jahren 2017 und 2018. Aus dem selben Zeitraum stammte ihre kleinere Dokumentation zum islamistischen Antisemitismus und der Berichterstattung deutscher Medien über Israel.