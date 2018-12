Unternehmensgründung Von der Motte abgelinst

Eines des Geheimnisse dieser Welt gelüftet

Preis Man kann, was man will: So lautete das Motto des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth. Im Gedenken an sein schnörkelloses Credo und seine Weitsicht ist nun erstmals der Lothar-Späth-Award in Stuttgart vergeben worden. Er ging an drei Innovationen aus Wirtschaft und Wissenschaft, zweiter Preisträger ist die Firma Nanopta aus Lonsee zusammen mit ihren Partnern, der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und dem Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidelberg. Ihre neue Technologie entspiegelt mit Hilfe von winzigen Nanostrukturen optische Bauteile. „Es gibt noch viele Geheimnisse in der Welt, die wir lüften wollen, um die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Eines davon ist nun gelüftet“, sagt Jurymitglied und Tochter von Lothar Späth, Daniela Späth-Zöllner über das ausgezeichte Projekt.

Ehrenbürger Lothar Späth war als Ministerpräsident maßgeblich am Aufbau der Wissenschaftsstadt in Ulm beteiligt. Er wurde aus diesem Grund 2006 zum Ehrenbürger ernannt. Späth galt als Modernisierer, und er unterstützte die Ulmer in ihrem Ansinnen, die nicht mehr zeitgemäße industrielastige Wirtschaftsstruktur zu erneuern. Auch nach dieser Transformation erwies sich Späth als ein zuverlässiger Partner und Förderer für Ulm und die Region. Lothar Späth starb im März 2016.