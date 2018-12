Digitalisierung Von der Fahrplan-Info bis zum Lieferservice

Laichingen / Joachim Striebel

Der im Bau befindliche Bahnhof Merklingen, das geplante interkommunale Gewerbegebiet, das zur Refinanzierung des Bahnhofs beitragen soll, das angestoßene Digitalisierungs-Projekt: Alles hängt miteinander zusammen. Um diese Themen ging es bei der Verbandsversammlung des Verbands Region Schwäbische Alb am Mittwoch in Laichingen, bei der, wie berichtet, der Standortkonzeption für den Gewerbepark zugestimmt wurde. „Der Bahnhalt wäre ohne Digitalisierung nicht realisierbar“, sagte der Nellinger Gemeinderat Herbert Bühler. Beim Tagesordnungspunkt „Digitale Zukunftskommune“ merkte er aber kritisch an: „Wir reden in Deutschland von solchen Projekten, und die Infrastruktur ist gar nicht vorhanden.“

Für Christopher Heck von der Dienstleistungsgesellschaft des baden-württembergischen Gemeindetags (GT-Service GmbH), der zusammen mit Franz-Reinhard Habbel den Zwischenstand des Digitalisierungsprojekts im Verband vorstellte, kein Grund, nichts zu unternehmen. Der Ausbau von Breitband, Glasfaser und Mobilfunk sei die Basis und stehe an erster Stelle. Doch auch da, wo diese Infrastruktur nicht entsprechend vorhanden ist, müssten gegenüber der Politik die Notwendigkeiten dargestellt werden. Es brauche es eine Zielsetzung, sagte Habbel.

Für ihn ist das „Bahnhofs-Produkt“ eines der spannendsten. „Die Möglichkeiten der Gestaltung sind riesengroß.“ Neben den Themen Infrastruktur, Wirtschaft und Handel und Bürgerservice/Verwaltung hatte sich auch bei einer Ideen-Konferenz Ende September in Merklingen die Mobilität als ein Schwerpunkt herauskristallisiert.

Parkraum-Management

Habbel nannte dazu einige Schlagworte: Echtzeit-Infos beim Öffentlichen Personennahverkehr, Car-Sharing, Elektromobilität, Parkraum-Management und Verkehrsfluss-Management. Bei den anderen Schwerpunktthemen reichen die Ideen vom unfassenden Bürgerservice der Kommunen mit Beteiligung Jugendlicher über Nachbarschaftsnetzwerke bis hin zum Online-Handel mit einem Lieferservice für regionale Produkte. Erst kürzlich war Laichingen zusammen mit Merklingen, Nellingen, Westerheim und Berghülen als einer der Gewinner des Ideenwettbewerbs „Lokaler Online-Marktplatz“ mit einem Zuschuss von 200 000 Euro ausgestattet worden. Im Rahmen des Landeswettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“ hatte der Verband Region Schwäbische Alb im Mai 45 000 Euro erhalten.

Christopher Heck geht davon aus, dass im kommenden Jahr und auch 2020 weitere Zuschüsse in Anspruch genommen werden können. „Die Förderkulisse ist sehr großzügig.“ Die Verwaltung des Verbands Region Schwäbische Alb soll nun gemeinsam mit der GT-Service GmbH die Digitalisierungsstrategie weiter entwickeln. Für Herbert Juhn, Bürgermeister in Bad Ditzenbach, gehört eines dazu: Die bessere Vernetzung der zwölf Verbandsgemeinden Laichingen, Berghülen, Drackenstein, Heroldstatt, Hohenstadt, Merklingen, Nellingen, Westerheim, Dornstadt, Bad Ditzenbach, Mühlhausen und Wiesensteig.