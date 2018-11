Musik Von Berghymnen bis Küstenrock

Hüttisheim / Franz Glogger

Monumental, mitreißend, dynamisch, majestätisch, kurzum mit einem Hörgenuß begeisterte der Musikverein Hüttisheim bei seinem Jahreskonzert am Wochenende. Etwa 200 Freunde der Blasmusik waren in die Gemeindehalle gekommen. Den Abend eröffnete als Gastkapelle der Musikverein Ersingen unter Leitung von Rainer Trometer. Gleich zu Beginn ließen die Musiker mit dem „Regimentsmarsch“ aufhorchen. Anschließend spannten die Erbacher den Bogen von Melodien mit majestätischen Fanfaren über die Hymne an die Berge „Alpine Inspirations“, um schließlich mit „Silva Nigra“ in die Schönheit des Schwarzwalds abzutauchen. Die Hüttisheimer Dirigentin Elisabeth Maier hatte ein „ganz persönliches“ Programm erstellt. Es reichte vom dramatischen „Die Hexe und die Heilige“ über Küstenrock von „Santiano“ bis hin zu John Williams „Music“, eine Komposition für die Ewigkeit.

Der Verein nutzte den Rahmen des Konzerts, um Birgit Müller und Andreas Wenger für 30 Jahre Musizieren mit der Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Gold zu ehren.