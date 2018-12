Kirchberg Vom Preis total überrascht

Kirchberg / KARIN MITSCHANG

Anspruchsvoll, aber fair. So hat sich die Gesellenprüfung für Zimmerergeselle Marco Weinzierl angefühlt, sagt er. „Der Zeitdruck war schon enorm.“ Nach bestimmten Vorgaben musste er im Juli in kürzester Zeit ein kleines Dachstuhlmodell aufreißen, also zeichnen, sich die benötigten Sparren und Pfetten zusammensägen und markieren, und sie dann ohne die Zeichnung mit traditioneller Zapfenverbindung zusammensetzen. „Ich hab’ nicht erwartet, dass es so gut wird, ich wusste, ich habe kleine Fehler gemacht“, sagt der 21-Jährige aus Kirchdorf. 96 Punkte von 100, damit hat Marco die beste Gesellenprüfung in der gesamten Handwerkskammer Ulm abgeliefert – zusammen mit einem Kollegen aus Rot an der Rot.

Nicht nur für Meister

Dass es nicht nur für die besten Meister, sondern nun auch für die besten Gesellen aller Handwerksberufe einen Preis gibt, wussten nicht mal seine jungen Arbeitgeber, Marlene und Hilmar Küchle (beide 31). Sie waren ebenso überrascht, die freudige Botschaft nach der Lossprechungsfeier zu erhalten. „Die Familie Spaeth hat sich erst vor wenigen Jahren dazu entschieden, auch einen Preis für Gesellen zu vergeben“, hat Marlene Küchle bei der Preisverleihung bei der Handwerkskammer Ulm erfahren.

Natürlich sind alle in der Zimmerei in Kirchberg, die auf Blockhausbau spezialisiert ist (siehe Infobox), stolz auf Marco, der nach seinem Abitur wusste: „Ich wollte was Handwerkliches machen und nicht im Büro sitzen.“ Nach einem einwöchigen Schnupperpraktikum war klar: Das passt bei Küchle. „Bei der Betriebsgröße kriegst du viel Verantwortung und machst alle paar Tage wieder was anderes, das macht einfach Spaß“, sagt der Geselle, der wie der Firmenchef und die Kollegen immer in der traditionellen Zimmerer-Kluft arbeitet, Sommer wie Winter. Das Preisgeld von 2000 Euro kann Marco Weinzierl gut verwenden: „Ich baue gerade einen T4-VW-Bus zum Camper aus“, sagt der sportliche junge Mann, der sich auch in der Freizeit gerne in den Bergen bewegt.

Dass der Betrieb von Küchles, der nächstes Jahr bereits einen Auftrag für mehrere Freizeithäuser bei Frankfurt am Main hat, keine größeren Nachwuchssorgen hat, führt Hilmar Küchle auch auf das Alleinstellungsmerkmal zurück. „Wir haben hier viele Zimmereien, aber der Blockhausbau ist schon etwas Besonderes, und wir haben halt ein junges, motiviertes Team.“ Dass Marco Weinzierl nicht gleich seinen Meister machen will, sondern erstmal in der Firma bleibt, freut Küchles. Marco Weinzierl: „Man muss hier immer mitdenken, und man sieht abends, was man am Tag geschafft hat. Mich erfüllt’s.“

Verwendet wird bei den Küchle-Häusern übrigens überwiegend nordische Fichte, die sei besonders widerstandsfähig, weil sie langsam wächst und daher weniger splittert. Marlene Küchle: „Unsere Kunden sind Menschen über 50, deren Kinder aus dem Haus sind und die sich einen Bungalow als Alterssitz bauen wollen.“