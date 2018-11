Kunst Vom Beton zum Baustahl

kir

Das hab‘ ich liegen sehen und dann mit der Spielerei angefangen“, meinte der Künstler Dieter Gassebner bei der Ausstellungseröffnung seiner Skulpturen in der Blaubeurer Sparkasse. Aus der „Spielerei“ mit Baustahl wurde bald Ernst. Der Blaubeurer hat sich eingehend mit Betonarmierungen beschäftigt und aus dem Baustoff Objekte gebaut. „Wir kennen dich mit deinen Betonschleifen“, meinte Kundenberater Bastian Stumm bei der Begrüßung der etwa 50 Vernissagegäste. „Und dann haben wir uns schon überlegt, wie wir den Beton hier in unsere Räume rein bekommen“. Doch für die neueren Arbeiten des 68-Jährigen musste die Sparkasse kein schweres Gerät ordern. Die Stahltürme und Nester aus Armierungseisen lassen sich je nach Größe auch von Hand bewegen.

Gassebner schnitt den Baustahl mit dem Winkelschleifer in handliche Stücke und setzte die Teile zu Gitterskulpturen neu zusammen. So entstanden 15 turmartige Gebilde, aber auch Gespinste und insektenähnliche Wesen, die ihre Fühler auszustrecken scheinen. Mitten im Raum steht eine Art überdimensionaler Donut aus Stahl. Groß und rund mit Loch zum Durchschauen dominiert dieser Ring die Ausstellung. Kleinere Arbeiten haben auf Podesten Platz genommen und einige Skulpturen mussten mit einer Vitrine Vorlieb nehmen.

In jeder einzelnen Skulptur steckt viel Arbeit. Dieter Gassebner musste die Einzelteile zunächst mit Draht fixieren und dann in seiner Werkstatt im Gerhauser Steinbruch zusammen schweißen. Anschließend wurde das Objekt sandgestrahlt und von Rost befreit. In der Werkstatt seines Schwiegersohnes konnten die Skulpturen mit Autolack grundiert werden. Diesem Arbeitsschritt folgte der letzte Anstrich mit Siebdruckfarbe. Wenn man genau hinschaut, erkennt man changierende Farben, die beinahe unmerklich vom Gelb ins Orange über gehen. Damit erzeugt der Künstler zusätzliche Plastiziät. „Der Künstler sucht nie die Gegenständlichkeit und bildet nicht ab“, erläuterte Peter Degendorfer in seiner Vernissagerede. Jede Skulptur sei eine Auseinandersetzung mit dem Raum und könne von allen Seiten betrachtet werden.

Das trifft auf die 11 Zeichnungen nicht zu. Hier geht der Künstler in die Fläche und setzt feine Linien nebeneinander. Die Vernissage wurde von Marion Luer an der Gitarre mit irischen Liedern und ihrem Mann Bernhard an der Posaune umrahmt. Die Ausstellung ist noch bis 14. Dezember zu sehen.