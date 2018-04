Konzert Volksmusiker kommen nach Blaubeuren

Blaubeuren / jos

. „Das wird ein Schauspiel für Augen und Ohren“, sagt Dr. Gerburg Buck. Die Vorsitzende der Ortsgruppe Blaubeuren im Schwäbischen Albverein hat kürzlich in der Hauptversammlung ein besonderes Konzert für den Herbst angekündigt: 15 Volksmusikgruppen aus ganz Europa – von Spanien bis Georgien – werden am 18. Oktober in der evangelischen Stadtkirche Blaubeuren auftreten und auf Instrumenten aus Tierknochen spielen: Eine Reverenz an die etwa 40 000 Jahre alten Flöten aus Elfenbein und Vogelknochen, die im Schelklinger Hohle Fels und im Geißenklösterle bei Weiler gefunden wurden. Zum anderen spielen Volksmusiker in vielen Ländern bis heute auf Knochenflöten. Der Kulturrat des Schwäbischen Albvereins hat sie ausfindig gemacht und eingeladen. Bei gutem Wetter werden die Gäste in in Blaubeuren auch Straßenmusik machen. Für den 19. Oktober ist zudem ein Konzert im Haus der Begegnung in Ulm geplant.