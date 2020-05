Wie so vieles, ist auch der Betrieb der Volkshochschulen in der Region wegen der Corona-Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen. So schnell dürfte sich daran nichts ändern. „Keine Perspektive, nichts in Aussicht“, bringt Carolin Gehring, Geschäftsführerin der Volkshochschule Neu-Ulm...