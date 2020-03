Erneut ist ein Wasservogel auf der Blau von einem herrenlosen Angelhaken arg geplagt worden. Nachdem im Januar ein Gänsesäger mit einem Haken an der Flosse entdeckt und später tot geborgen wurde, haben Passanten am Freitag einen Schwan mit einer aus dem Schnabel hängenden Angelschnur gemeldet. Ein Versuch der örtlichen Feuerwehr, das Tier in der Blau zwischen Blaubeuren und Gerhausen einzufangen, scheiterte. Der Vogel flog nach Blaustein, auch dort hatte ein Fangversuch der Feuerwehr keinen Erfolg.

Mit Brot und Netz

Am Montagvormittag erreichte die Leitstelle erneut ein Anruf aus Gerhausen. Diesmal war die Feuerwehr, die vom Nabu-Vorsitzenden Andreas Buck unterstützt wurde, erfolgreich. Die Männer lockten den Schwan mit Brot an und fingen ihn mit Hilfe eines Netzes. In einer Praxis in Schelklingen betäubte ein Tierarzt den Vogel und entferne den hinten in der Zunge steckenden Haken. Feuerwehrleute konnten den Höckerschwan wenig später in die Freiheit entlassen.

Appell an Angler: Haken einsammeln

Naturschützer appellieren erneut an Angler, verlorene Haken einzusammeln. Der Schwan hatte vermutlich den Haken mit der Nahrung aufgenommen.