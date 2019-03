Eine Koryphäe des Hip-Hop habe Sportlehrer Matthias Staller für einen zweitägigen Workshop an der Urspringschule gewinnen können, berichtet die Schule: Samy Böhner sei Hip-Hop-Vizeweltmeister 2010 und seit vielen Jahren als Choreograph unterwegs. Böhner kommt Mitte März, geübt wird in der Halle des Ganztageszentrums an der Urspringschule – am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März.

Info Infos und Anmeldungen zum kostenpflichtigen Workshop auf Anfrage per Mail bei staller@urspringschule.de