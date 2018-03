Förderung Vier Millionen Euro fließen in den Kreis

Alb-Donau-Kreis / sab

Das Land Baden-Württemberg bezuschusst Trinkwasserversorgung und Abwasserreinigung in der Region mit knapp vier Millionen Euro, wie die Landtagsabgeordneten Manuel Hagel (CDU) und Jürgen Filius (Grüne) gestern mitteilten. 3,5 Millionen Euro fließen in die Modernisierung der Kläranlage von Amstetten, Lonsee und Nellingen, 286 000 Euro in den Hochwasserschutz bei Lonsee-Halzhausen. „Ein schöner Erfolg“, sagte Bürgermeister Jochen Ogger gestern. 14 000 Euro werden bereitgestellt für den Hochwasserschutz bei Oberdischingen, knapp 7000 Euro für jenen bei Rottenacker. Die Illergruppe bekommt 113 000 Euro für die Erneuerung und Volumenerweiterung des Trinkwasserhochbehälters bei Regglisweiler. Er sei „hocherfreut“, sagte Jens Kaiser, Bürgermeister in Illerrieden. „Ohne Förderung sind die finanziellen Lasten langfristig nicht zu stemmen.“ Die Zuschüsse stammen aus dem Programm „Wasserwirtschaft und Altlasten“, über das landesweit Projekte mit 138 Millionen Euro gefördert werden.