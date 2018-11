Heimstättengenossenschaft Viele Wohnung saniert

me

Auch das Geschäftsjahr 2017 der Heimstättengenossenschaft Blaubeuren war noch vom Neubau an der Mörikestraße geprägt. „Eine große Herausforderung, sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht, die uns an unsere Grenzen geführt hat “, sagte Vorstand Jörg Seiffert in der Mitgliederversammlung im Johannes-Montini-Haus. Bei der Begrüßung erinnerte Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Bender an Friedrich Raiffeisen, der am 30. März 1818 geboren wurde. Hilfe zur Selbsthilfe und Solidarität seien seine Leitgedanken gewesen. Das Genossenschaftsprinzip sei auch heute noch wichtig. „Genossenschaften springen dort ein, wo Infrastrukturen wegfallen, zum Beispiel mit dem Betreiben von Dorfläden“.

Seiffert nannte Zahlen aus dem Geschäftsbericht. Der Bestand liegt bei 348 Wohnungen, dazu kommen zwei Gewerbeeinheiten und 103 Garagen und Stellplätze. Sechs Wohnungen sind im vergangenen Jahr modernisiert worden, dazu kommen kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen, insgesamt wurden 744.273 Euro in den Wohnungsbestand investiert. Die Mitgliederzahl ist von 625auf 650 angestiegen, die Geschäftsanteile von 7688 auf 7904.

„Angesichts der auch in den nächsten Jahren notwendigen Sanierungen und Modernisierungen und der daraus resultierenden angespannten Finanzsituation schlagen wir auch dieses Jahr eine Dividende von „nur“ zwei Prozent vor“, erklärte Seiffert. Dies wurde in einem späteren Tagesordnungspunkt auch so beschlossen.

Einige Leerstände

Trotz des angespannten Wohnungsmarkts gab es Leerstände, weil umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nötig waren. Von 28 im Februar leerstehenden Wohnungen konnten bis Dezember aber elf wieder vermietet werden, aktuell stehen noch zwölf leer. „Sorge bereitet uns der achtlose Umgang mancher Mieter mit dem Thema Brandschutz“, so Seiffert. In den Treppenhäusern stünden Schränke, Schuhe und anderes würde dort gelagert. Dagegen müsse man aus Haftungsgründen konsequent vorgehen.

2017 wurden sämtliche Wohnungen für eine technische Bestandsanalyse besichtigt, dabei wurde ein Instandhaltungsbedarf von 9,3 Millionen Euro ermittelt. Derzeit läuft eine „Portfolioanalyse mit integrierter Unternehmensplanung“. Dabei werden die baulichen Möglichkeiten unter Beachtung der wirtschaftlichen Gesichtspunkte für jedes Objekt ermittelt.

Turnusgemäß aus dem Vorstand ausgeschieden sind Gabriele Reichle, Christian Sigg und Gudrun Pausch. Letztere stellte sich nicht mehr zur Verfügung, ihren Platz nimmt Stadtbaumeister Dr. Martin Schenk ein, die anderen beiden wurden wiedergewählt.

Bürgermeister Jörg Seibold bezog sich in seinem Grußwort auf Studien und Umfragen vom Managermagazin und der IHK, die Blaubeuren Attraktivität als Wirtschaftsstandort bescheinigen. „Unsere Einwohnerzahl ist seit 2012 von 11.400 auf 12.600, die Zahl der Arbeitsplätze seit 2005 um 1200 gestiegen“ erklärt er. Den Unternehmen würden gute Bedingungen wie stabile Grundstückspreise und Optionsflächen geboten. Probleme gebe es noch beim schnellen Internet. Wie aber bekommt man Fachkräfte nach Blaubeuren? Gute Kinderbetreuungsangebote, Grundschulen, Gemeinschaftsschule, Realschule und Gymnasium, hervorragende medizinische Versorgung seien Faktoren, die für Blaubeuren sprechen. Bleibt noch das Wohnraumproblem. „Unsere Baugrundstücke werden uns aus den Händen gerissen“, sagte Seibold und dankte der Heimstätte, die bezahlbaren Wohnraum in Blauburen schaffe.