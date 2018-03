Sportverein Viele neue Mitglieder beim TSV Berghülen

Berghülen / Eva Menner

Die Mitgliederzahl des TSV Berghülen ist von 772 auf 798 zum Ende 2017 gestiegen, darunter sind 229 Kinder und Jugendliche. Diese positiven Zahlen hat der TSV-Vorsitzende Oliver Borsdorf den knapp 100 Anwesenden bei der Hauptversammlung im Sportheim Berghülen präsentiert. „Inzwischen haben wir sogar die 800 geknackt.“ Kassier Florian Kast berichtete von Darlehens-Tilgungen und einem Plus von rund 20 000 Euro in der Buchhaltung des Vereins.

Die Leiter der sieben Abteilungen berichteten über die vielfältigen Aktivitäten der Abteilungen. Höhen und Tiefen meldete Jan Breitinger von der Fußballabteilung. Großen Zulauf gab es bei den Bambini. Die C-Jugend ist aufgestiegen, während die A-Jugend und auch die B-Jugend um den Klassenerhalt kämpfen. Die erste Mannschaft der Aktiven verhinderte in der vergangenen Saison den Abstieg, muss aber jetzt wieder dagegen ankämpfen. Breitinger bedauerte, dass es keinen einzigen Schiedsrichter mehr im Verein gibt.

Die Schachabteilung nimmt mit fünf Teams am Spielbetrieb teil. „Der Winter hat uns im Stich gelassen“, bedauerte Ski-Abteilungsleiter Harald Dick. Beim Skikurs musste auch der Ersatztermin ausfallen. Ein Erfolg war aber der Skitouren-Ausflug. Mit einer Damen-und Herrenmannschaft, Mädchen und Jungen U18 sowie Jungen U12 wird bei der Tischtennisabteilung gespielt.

Hinter der Tennisabteilung liegt eine erfolgreiche Saison, berichtete Annette Schäfer. Sie erhielt eine Auszeichnung vom Württembergischen Tennisbund für gute Jugendarbeit. In der Turnabteilung betätigen sich 150 Aktive. Unter anderem werden Eltern-Kind-Turnen, Kinderturngruppen, Jedermannturnen, Nordic Walking, Aerobic, Seniorengymnastik und Yoga zählte Sabine Nübling auf. Wegen etlicher Abgänge nimmt die Volleyballabteilung nur mit einem Team, den Volleycraxx, am Spielbetrieb teil.

Neue Beitrags-Struktur

Bei den Mitgliedsbeiträgen gibt es eine neue Struktur, die für mehr Gerechtigkeit sorgen soll. Bislang lag der Beitrag fürs erste Kind bei 39 Euro, fürs zweite bei 33 Euro, alle weiteren waren frei. Nun gibt es eine Staffelung nach Alter. Abgeschafft wurde der Ehepartnerbeitrag.

Es gab viele Ehrungen: 25 Jahre Vereinsmitglied sind Dieter Brandenburg, Ralph Powell, Florian Steeb, Alexander Veiel, Hildegard Mayer und Giusi Simeunovic, 40 Jahre Frank Erhard, Gerhard Haussmann, Rudolf Laucher, Hannelore Mayer und Waltraud Strifler; 50 Jahre Hans Kast, Hansjörg Kücherer, Rudolf Oesterle, Günther Reinhardt und Marianne Door. Siegfried Hummel zeichnete für den Württembergischen Sportbund Alexandra Tomann, Bernd Nüssle und Petra Zeifang mit der Ehrennadel in Bronze aus, Oliver Borsdorf, Hans Eisele und Jürgen Schöll mit der Ehrennadel in Silber. Die Jugendleiterehrennadel in Bronze erhielt Achim Böttinger.