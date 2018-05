Veranstaltung Viel Schwung beim Frühjahrskonzert

Staig / Franz Glogger

Schwungvoll, einfühlsam und mit viel Spaß am Singen hat der Sängerbund Staig bei seinem Frühjahrskonzert das Publikum begeistert. Mit Liedern wie dem neapolitanischen „Funiculi, Funicula“, Daniel Gerards „Butterfly“ oder der verklärten Hymne von John Kander an die Stadt die niemals schläft „New York, New York“ – der 40-köpfige Chor unter der bewährten Leitung von Hans Reischmann ließ keine Wünsche offen. Die 200 Besucher bedankten sich für die gelungenen Darbietungen mit kräftigem Applaus. Den verdiente sich auch der Gastchor „Frohsinn“ aus Ersingen. Mit seiner Leiterin Shanna Schock spannte dieser einen großen Bogen – vom Chanson „La maladie d’amour“ bis zum russischen Volkslied „Kalinka“, von Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ bis zu Ray Charles „Hit the Road Jack“.