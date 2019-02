Sport Viel Lob für gelungenes Sportheim

Heroldstatt / jos

Der SC Heroldstatt hat am Wochenende sein neues Sportheim offiziell eingeweiht und mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt. Die Besucher lobten das von den Laichinger Architekten Thomas und Matthias Ott geplante zweigeschossige Gebäude, das Umkleide- und Duschräume für Fußball- und Tennisspieler, einen Gaststättenbereich, ein Tennisstüble und ein Vereinsbüro beherbergt. Wie berichtet, hatte der Verein in einem schwierigen Prozess seinen Sportheim-Standort in Ennabeuren aufgegeben, um das neue Gebäude im Sportzentrum in Sontheim zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf rund 810 000 Euro. Mitglieder haben umfangreiche Eigenleistungen erbracht.