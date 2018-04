Bauaufträge Viel Geld für Schulsanierungen

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Der Blaubeurer Gemeinderat hat am Dienstagabend rund 400 000 Euro für die Renovierung alter Schulgebäude in Blaubeuren, Gerhausen und Seißen frei gegeben.

Die Dachsanierung an der Blaubeurer Grundschule kommt um rund 12 Prozent günstiger als geschätzt. Das hat die Ausschreibung über eine erste Teilsanierung der Schule ergeben. Gut 260 000 Euro werden die Neueindeckung des Dachs und die dabei anfallenden Gerüst- und Spenglerarbeiten inklusive Fassaden-Anstrich kosten. Firmen aus der Region zwischen Ehingen und Bad Urach erhielten den Zuschlag.

Der Umbau der Schüler-Toiletten an der Grundschule in Seißen wird um 13 000 Euro teurer und soll nun 83 000 Euro kosten. Das liegt an der Art der Ausführung, die nicht nur einen stufenlosen Verbindungsgang zwischen Schulgebäude und WC-Gebäude vorsieht. Auch eine verglaste Schiebetür wird in die Fassade eingebunden, so dass die Nutzung der Toiletten bei außerschulischen Veranstaltungen möglich ist. Die große Mehrheit der Ort­schafts- und Stadträte stimmte zu: „Das ist optisch sehr stimmig und gelungen“, kommentierte Seißens Ortsvorsteherin Barbara Rüd. Eine Gegenstimme gab es von Hubert Bold (CDU), dem die Kosten für die Anbindung einer gewöhnlichen Toilettenanlage zu hoch sind, wie er betonte.

Einmütig hat der Gemeinderat dagegen entschieden, für insgesamt rund 90 000 Euro neue Kunststoff-Fenster in den beiden Grundschulgebäuden in Gerhausen einzubauen. Die ersten Sprossenfenster nach historischem Vorbild werden in der Schulstraße 21 während der Pfingstferien erneuert.