Viel Zeit haben die Dietenheimer Naturschützer im vergangenen Jahr in die Betreuung der Krötenzäune zwischen Regglisweiler und Dietenheim sowie am Golfplatz gesteckt: Zum Laichen wandern die Tiere über die Straße. Damit sie dabei nicht zu Schaden kommen, stellen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Zäune auf. Die Kröten wandern am Zaun entlang und fallen in die von den Naturschützern eingegrabenen Eimer. „Wir chauffieren die Kröten dann über Straße“, sagte der zweite Vorsitzende, Joachim Merkle, in der Jahreshauptversammlung des Bunds für Umwelt und Naturschutz Dietenheim. Das passiere zweimal täglich. Diese Arbeit falle bald nun weg, denn die Zäune werden durch einen Krötentunnel ersetzt.

Eine weitere Aufgabe ist die Pflege von etwa 200 Obstbäumen. Deren Hohlräume nutzen Insekten als Schutz ebenso wie Vögel, darunter seltene Eulenarten. Bei der Arbeit gehe es nicht um einen hohen Ertrag bei der Obsternte, sondern um den Erhalt der Bäume, erklärte Merkle. Entlang der Iller sorgen Magerwiesen für eine große Pflanzen- und Tiervielfalt. „Deren Pflege ist auch sehr aufwendig.“ Darüber hinaus berät die BUND-Ortsgruppe die Stadt bei neuen Baugebieten in Naturschutzfragen. So konnte die Ortsgruppe im Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Nähfadenfabrik einen Teil der Fläche erhalten, auf der Orchideen wachsen. „Das sind Magerwiesen von bester Qualität wie sie sonst nur an der Iller zu finden sind.“

In Regglisweiler haben die Naturschützer 2018 ein Grundstück nahe des größten Biberstamms im Alb-Donau-Kreis erworben. „Damit der Biber dort ungestört wüten kann, ist es wichtig, dass das Areal gepflegt wird“, sagte Merkle. In dem Gebiet hätten sich zuletzt sogar neue Tierarten angesiedelt. So wurde der Wiesenknopf-Ameisenbläuling, eine seltene Schmetterlingsart, sowie Kammmolche entdeckt.