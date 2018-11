Schelklingen Viehtransporter kippt um, 17-Jähriger wird schwer verletzt

Schelklingen / mäh/Foto: Ralf Zwiebler

Ein 17-Jähriger ist gestern bei einem Unfall in Schelklingen schwer verletzt worden, als er mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto fiel. Der junge Mann stürzte, weil der Anhänger eines Viehtransporters an der Einmündung der Bahnhofstraße in die B 492 umgekippt war. Laut Polizei war dessen Fahrer beim Linksabbiegen in die Bundesstraße mit seinem, mit 27 Bullen beladenen Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel geraten. Vermutlich kippte der Anhänger, weil die 17 Bullen zweistöckig und damit falsch geladen waren. Bei dem Sturz fiel eines der Rinder aus dem Hänger. Ein Tierarzt gab ihm eine Beruhigungsspritze. Beim Umkippen beschädigte der Hänger zudem eine Ampel. Um die Tiere umzuladen und die Unfallstelle zu räumen, war die B 492 für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 100 000 Euro.