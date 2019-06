Er war über 20 Jahre lang Abteilungsleiter bei den Kanuten, leitet die Jugendmannschaft beim Stockschießen, pflegt seit 19 Jahren die Homepage: Harald Ertle und der VfL Munderkingen sind seit vielen Jahren fest verbunden. Am 10. Mai wählten ihn die Mitglieder des VfL zu ihrem Vorsitzenden. Eine Mammutaufgabe, denn mit seinen über 2000 Mitgliedern ist der Verein ein regelrechter Betrieb. Ihn zu führen erfordert Manager-Qualifikation, Teamfähigkeit, Freude am Sport und vor allem viel Zeit. All das bringt Harald Ertle mit.

Ertle erhoffte sich jüngeren Leiter für den VfL Munderkingen

Ins kalte Wasser gesprungen ist der 59-Jährige nicht. Nach dem Tod des bisherigen Vorsitzenden Hellmut Hummel führte Philipp Schaible den Verein über ein Jahr. Ertle, damals Schriftführer, unterstützte seinen Vereinskameraden tatkräftig. Gemeinsam such­ten sie lange nach einem Nachfolger für Hummel – vergebens. „Das war wirklich frustrierend“, erinnert sich Ertle. Sie hätten so viele Leute angesprochen, niemand wollte sich an das Amt wagen. „Zum Schluss hab ich mich bereit erklärt, es selbst zu machen“, sagt er. Obwohl er lieber einen Jüngeren an der Spitze des Vereins gesehen hätte. Susanne Ratzer rückte für ihn als Schriftführerin nach, jetzt sind alle Posten wieder besetzt. „Das ist wirklich gut und macht das Arbeiten in der Vorstandschaft leichter.“

Mittlerweile fand unter Ertles Vorsitz die erste Sitzung statt und die Aufgaben wurden innerhalb des Gremiums neu verteilt. Ertle selbst ist nicht nur für die Leitung, sondern auch noch für die Abteilungen Turnen, Volleyball und Leichtathletik zuständig. Dazu bleibt er Leiter der Jugendmannschaft beim Stockschießen.

Harald Ertle engagiert sich in unterschiedlichen Vereinen

Doch der studierte Elektroingenieur ist nicht nur innerhalb des VfL aktiv. Seit 1967 ist er Mitglied bei der Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins, er engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, ist Schriftführer bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und sitzt für diese seit Mitte 2014 im Gemeinderat.

Harald Ertle ist ein Natur- und Vereinsmensch durch und durch: „Ich mag Menschen und genieße es, mich in verschiedenen Vereinen einzubringen.“ Jetzt also ganz vorne beim größten Munderkinger Verein, dem er schon seit 40 Jahren selbst als Mitglied angehört und in dem er gerne in der Gruppe auf der Donau oder anderswo mit dem Kanu paddelt. „Beim Sport in einem Verein geht es nicht nur um die körperliche Fitness, sondern vor allem um das Vereinsleben insgesamt, um die Freundschaft untereinander und um die Erfolgserlebnisse.“ Die elf Abteilungen des VfL seien vollkommen frei in ihrer Gestaltung und könnten über ihr Abteilungsvermögen frei verfügen. Und dennoch: „Man hilft sich gegenseitig.“

Für ihn als Vorsitzenden heißt es vor allem zu verwalten: „Die Aufgaben sind sehr vielfältig und umfangreich.“ Einen so großen Verein zu führen, heißt, das Gesamtgefüge vom Beitragseinzug über Mitgliederan- und abmeldungen bis hin zur Einhaltung des Datenschutzes im Blick zu behalten. „Ich will nicht hinterher, sondern vorausdenkend und vorausschauend schaffen. Das kostet Zeit.“ Derzeit investiert Ertle zwei bis drei Stunden täglich: „Ein Riesenstrauß Arbeit.“

Ertle will Integration und Inklusion beim VfL vorantreiben

Dreimal in der Woche ist das Vereinsbüro von zwei Mitarbeiterinnen besetzt, die Geschäftsstelle hält ihm den Rücken frei und unterstützt, wo es geht. „Es läuft recht gut“, resümiert Ertle nach einem Monat an der Spitze.

Besondere Ziele hat er sich nicht gesetzt, allerdings stehen Integration und Inklusion ganz oben auf seiner Prioritätenliste. „Wir machen da jetzt schon einiges, zum Beispiel nehmen wir Menschen mit Behinderungen mit zum Kanufahren und es gibt Inklusionssport bei Fußball, Tennis und Tischtennis“, sagt er. Und die neue Schriftführerin Susanne Ratzer hat einen Bewegungsparcours am Donauufer zwischen Feuerwehrhaus und Tennisheim initiiert, der über private Spenden und einem Zuschuss des VfL mit 1000 Euro finanziert wird. Im Herbst soll er eröffnet werden.

Alles Weitere lässt Harald Ertle auf sich zukommen. Er ist motiviert und freut sich, mit seinem Engagement an der Vereinsspitze zu dessen Weiterkommen beitragen zu können.

