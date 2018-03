Moment mal Veronika im Volant-Rock

Teresa Lorenz

Veronika, der Lenz ist da. Ja ja, der Lenz. Schön wär’s. Wenn irgendwer das da draußen Frühling nennen will, singen die Mädchen wohl eher hahaha als tralala. Dabei sind sie eigentlich schon da, die untrüglichen Anzeichen des Frühlings:



Nummer 1: Der Frühjahrskatalog einer schwedischen Modekette kommt ins Haus geflattert. Für die singenden Mädchen stets ein untrügliches Zeichen, dass es jetzt wirklich, endlich wieder Zeit wird, Schulter und Bein ein wenig zu entblößen. Derzeit würden die Damen in den angebotenen Volant-Röckchen und Flatterblusen zwar dem sicheren Erfrierungstod entgegenlaufen. Aber die Frau von heute weiß sich zu helfen. Stichwort: Zwiebel-Look. Im gut beheizten Großraumbüro kann sie immer noch in ihrer frühlingshaften Pracht erstrahlen.

Nummer 2: Das Cabrio muss angemeldet werden.

Nummer 3: Das Motorrad muss angemeldet werden

Nummer 4: Die Kröten wandern wieder.

Nummer 5: Ab morgen ist Sommerzeit. Nachdem der Frühling ja bekanntlich bereits aus meteorologischer (1. März) wie auch aus kalendarischer Sicht (20. März) begonnen hat, ziehen endlich auch die Uhren nach. Und wie fit wir uns gleich fühlen, wenn wir eine Stunde zu früh aus dem Bett kriechen, weil die Vögel uns eine Stunde zu früh mit ihrem Tralalala geweckt haben – oder war’s doch ein Hahaha? Wie bei der Veronika, Sie wissen schon. Aber Sommer ist ja bekanntlich, was im Kopf passiert, und für den Frühling gilt bestimmt das Gleiche.

Nummer 6: Das Wohnmobil muss angemeldet werden.

Nummer 7: Die Radfahrer rasen wieder. O, wie friedvoll diese Wintermonate, in denen die Fußgänger unbehelligt und vor Radlern sicher zum Bus rutschen konnten. Aber jetzt ist März, und im März ist Frühling, und im Frühling wird nicht mehr Bus gefahren – Eis hin oder her! Und so schallt wieder herrisches Klingeln durch die Stadt und die Fußgänger können den bis zur Unkenntlichkeit vermummten Radfahrern gerade noch aus dem Weg springen.

Sie sehen also, der Frühling ist schon längst da, nur die Einstellung, die stimmt nicht. Statt morgens die Cabrio- respektive Wohnmobil-Scheiben frei zu kratzen und die Motorradgriffe zu enteisen, holen Sie doch lieber Ihr Fahrrad aus der Garage – die Kröten werden es Ihnen danken. Und passend zum Blumenkleid wäre Veronika auch figurtechnisch vorbereitet, falls dieser Tage jemand an die Tür klopft und sagt: Ich bin’s, der Frühling.