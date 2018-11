Dietenheim Vernissage in der Sparkasse

Dietenheim / Karin Mitschang

Frech, raffiniert, spielerisch geht Andreas Miller an seine Kunst aus hunderten Meterstäben heran, die sein Markenzeichen sind. Das sagte Laudator Reiner Schlecker zur Vernissage. Die beiden Künstler – beide gebürtig in Regglisweiler – hatten sich vor vier Jahren ausgerechnet in Leipzig kennen gelernt. Miller, der dort studierte und heute noch heimisch ist, hat sich am Montagabend vor etwa 30 Gästen in der Dietenheimer Sparkasse vorgestellt, und sein Laudator freute sich besonders über seine Herangehensweise an den Raum, „als alter Raumbeherrscher“ und ehemaliger Raumplanungsstudent: Denn er setzte durch, dass keine Stellwände verwendet wurden, wie bei früheren Ausstellungen. Sondern dass die Kunden, Besucher und Angestellten in der Bankfiliale ganz ungezwungen über die ungewöhnliche Kunst „stolpern“, die Miller aus Zollstöcken erstellt – ob massiv im Block arrangiert, fragil als hängendes Haus an einer Stele, als wirre oder geordnete Faltung auf Leinwand oder auf dem Boden stehendes, geometrisches Ungetüm.

Auf Schleckers Frage „Wer von Ihnen hat zuhause keinen Meterstab“ meldete sich keiner der Gäste. Umso mehr erstaunt es, was der 43-Jährige, der ab und zu noch in der Heimat in Regglisweiler ist, aus dem Massenprodukt macht. Mittels einer selbst entwickelten Falttechnik, die Schlecker im Selbstversuch am Montag in der unterhaltsamen Laudatio nicht nachahmen konnte, schafft Andreas Miller ein lebendiges Spiel aus Licht und Schatten und somit eine einzigartige Konzeptkunst, die zuletzt mehrfach in Ulm und anderswo in Deutschland ausgestellt worden war. Miller hatte das Raumplanungsstudium in Dortmund abgebrochen, nachdem er merkte, dass er eher zur bildenden Kunst tendiert, und erlangte später sein Diplom an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

Info Die Ausstellung „Meter und Stäbe“ ist zu den Öffnungszeiten der Sparkasse in der Königstraße zu sehen, zum Dietenheimer Weihnachtsmarkt am Sonntag, 2. Dezember, von 11 Uhr an. Der Eintritt ist frei.