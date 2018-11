Festakt Vermittler in Sachen Energie und Klima

Blaustein / Roland Schütter

Als die Regionale Energieagentur Ulm im Jahr 2008 gegründet wurde, waren die Themen Energie und Klima noch nicht in aller Munde. Das habe sich grundlegend geändert, sagte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen. Die Organisation feierte mit 70 geladenen Gästen im Hotel Klingenstein in Blaustein. Schüler der Musikschule des Musikvereins Blaustein umrahmten das Fest: Nils Ruckgaber (Xylophon), Franziska Walder und Ninoska Wassner (beide Klarinette).

Die Regionale Energieagentur Ulm berät laut Lars Häußler jährlich 1250 Privatpersonen persönlich und am Telefon. Auch Handwerksunternehmen und öffentlichen Einrichtungen nutzen dem Energieberater zufolge diesen Dienst. Exzellent sei auch die Bildungsarbeit: 968 Klassen wurden in den vergangenen zehn Jahren besucht, zahlreiche altersgerechte Projekte umgesetzt. Beispielsweise startete 2015 das Kindergartenprojekt, in dem die Energieberater das Thema Energie spielerisch aufgreifen. Gunter Czisch sagte dazu: „Die Kunst ist es, die Thematik Energie den Menschen so zu erklären, dass sie es verstehen und bereit sind, selbst etwas davon umzusetzen.“ Die vier hauptamtlichen Mitarbeiter der Agentur bekamen für ihre Erfolgsbilanz anhaltenden Beifall.

TV-Moderator und Diplom-Meteorologe Sven Plöger brachte es nach seinem 90-minütigen Vortrag zur Zukunft des Klimas auf den Punkt: „Es ist fünf vor zwölf in Sachen Klimawandel. Wenn wir sinnvoll agieren auf dem Gebiet der Energie, dann kommt es nicht zur Apokalypse.“ Gunter Czisch bekräftigte abschließend: „Wir sind mitten in der Transformation und brauchen die Kraft, weiter vorwärts zu schreiten.“