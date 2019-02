Energie Verlegung der Hochspannungsleitung angehen

Suppingen / jos

Die Argumente sind ausgetauscht, Gutachten haben ein von der Mehrheit akzeptiertes Ergebnis ergeben und der Laichinger Gemeinderat hat eine Änderung des Bebauungsplans „Falge“ in Suppingen auf den Weg gebracht (wir berichteten). Doch die Diskussion ist nicht zu Ende: Der ehemalige Suppinger Bürger Rolf Böhringer, Geschäftsführer der Alb-Naturenergie GmbH und Vorsitzender des Verbunds der Erzeuger erneuerbarer Energien (VEEE), ist elektrisiert von der Vorstellung, dass eine „gehandicapte Wohnsiedlung“ gebaut wird: In der nördlichen Häuserzeile dürfen „schutzbedürftige Räume“, etwa Schlafräume, nicht in Richtung der 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung angeordnet werden. „Da muss doch Bürgerprotest kommen“, meint Böhringer, denn die Hochspannungsleitung schränke nicht nur das geplante Wohngebiet ein, sondern verhindere auch die weitere Entwicklung Suppingens.

Böhringers Vorschlag: Die Leitung einfach umlegen. Zu Beginn und am Ende der Trassenänderung seien bereits so genannte „Abspannmasten“ vorhanden, es brauche also nur einen neuen Masten nördlich des bestehenden. Angesichts der transportierten Strommenge relativierten sich die Kosten für die Verlegung. „Das wäre doch nicht tragisch, wenn das drei oder vier Millionen Euro kosten würde“, meint Böhringer, der mit dem Netzbetreiber TransnetBW bei anderen Projekten keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. „Die sind durchaus zum Gespräch bereit“, meint er.

Die Ortschaft Suppingen dürfe nicht über Jahrzehnte darunter leiden, dass sie einst der Hochspannungsleitung und dem Bau des Umspannwerks zugestimmt habe, meint Rolf Böhringer, der vorschlägt, einen „runden Tisch“ mit allen Beteiligten einzuberufen.