Bauarbeiten Verkehr wird gebündelt

Dornstadt / Petra Laible

Der sechsstreifige Ausbau der A 8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord führt vorübergehend zu einer veränderten Verkehrsführung zwischen Dornstadt und Ulm-Nord. Das teilt das planende Regierungspräsidium Tübingen mit. Sobald es die Witterung zulasse, beginnen Anfang 2019 die Arbeiten zum dreistreifigen Ausbau der Fahrbahn in Richtung München im Bauabschnitt 1 zwischen Dornstadt und Ulm-Nord. Im Zuge dessen werde auch der südliche Teil des künftigen Doppelanschlusses Ulm-Nord erstellt.

Für die Bauarbeiten werde der Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf der provisorisch verbreiterten Fahrbahn Richtung Stuttgart gebündelt – mit je zwei Fahrstreifen in jede Richtung. Damit fahre auf der Fahrbahn in Richtung München kein Verkehr mehr und der Ausbau könne beginnen.

Die vorbereitenden Arbeiten laufen derzeit. Wann sie beendet sind, hänge von der Witterung ab. Geplant ist, dass der Verkehr ab Freitag, 18. Januar 2019 bis Mitte 2020 auf dem Provisorium verläuft.