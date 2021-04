In den sozialen Medien wird das neue Tempo-30-Limit in Langenau schon kontrovers diskutiert. Am Dienstagnachmittag hat die Debatte über die vergangene Woche angebrachten Schilder den Ausschuss für Soziales und Verwaltung (ASV) erreicht.

An Silvia Schaffranek (CDU) hatten sich ihren Angaben zufolge ...