Wegen Baumfällarbeiten müssen Autofahrer in Weißenhorn eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Arbeiten sind in der Zeit zwischen dem 17. und 20. Oktober geplant.

An diesen Tagen muss die Ulmer Straße abschnittsweise jeweils zwischen 8 und 17 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Eine Umleitung ist ausgeschildert: Sie führt über die Herzog-Georg-Straße, Illerberger Straße und Daimlerstraße - und umgekehrt.