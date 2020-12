Vier Straßenmeistereien gibt es im Alb-Donau-Kreis, in Merklingen, Langenau, Ehingen und Ulm, hinzu kommt ein sogenannter Stützpunkt in Lonsee-Ettlenschieß. „Das Land will die Liegenschaften an den Kreis verkaufen“, sagte der Kreiskämmerer Ulrich Keck am Montag bei den Haushaltsberatungen im...