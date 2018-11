Handwerk Verkauft wird nur noch, was aus der eigenen Backstube kommt

Ob Porsche oder Weihnachts­taler – alles ist handgemacht, was in der Konditorei Tiffany´s verkauft wird. Katrin und Uwe Naas betreiben das Café und verarbeiten nur noch Schokolade, nach eigenem Rezept hergestellt. © Foto: Herbert Geiger

Ehingen / Von Helga Mäckle

Katrin und Uwe Naas haben das Tiffany’s in Ehingen im Jahr 2012 neu aufgestellt. Die gute Entscheidung.

Ruby Schokolade ist rosa, schmeckt leicht fruchtig und irgendwie buttrig. „Die ist gerade der Trend“, sagt Katrin Naas. Die Kakaobohne, die für die Ruby Schokolade verarbeitet wird, habe rosafarbenes Fruchtfleisch, daher die Farbe. „Alles natürlich“, erklärt die Konditormeisterin, die in Ehingen mit ihrem Mann Uwe das Café Konditorei Tiffany’s betreibt. Es liegen zwar Elisen-Lebkuchen mit dem rosa Schokoüberzug hinter der Glasscheibe, aber Katrin Naas findet, dass Rosa eine Frühlingsfarbe ist. „Dann steigen wir voll mit der Ruby Schokolade ein.“

Katrin und Uwe Naas kann man getrost als Schokoladen-Experten bezeichnen: Mehr als zwei Tonnen haben sie dieses Jahr verarbeitet. Dabei ist noch nicht mal Weihnachten. In Form von Pralinen, Nikoläusen, Stöckelschuhen, Sportwagen, Sternen, Champagnerflaschen … aber auch als schlichte Tafeln verkaufen sie ihre Schokolade. „Und die kriegen sie so auf der ganzen Welt nur bei uns, wir haben das Rezept mitentwickelt“, sagt Uwe Naas. Die Kakaobohnen kommen aus Südamerika, hergestellt wird die Schokolade in Paris, in Form von Drops werden sie nach Ehingen geliefert, wo die beiden Konditormeister sie weiterverarbeiten.

„Wir wollten unsere Schokolade nicht so süß und nicht so fett“, erzählt seine Frau. Daher hat die Milchschokolade des Tiffany’s mit 42 Prozent einen höheren Kakaoanteil als industriell hergestellte mit 30. Ihre dunkle Schokolade hat 68 Prozent Kakaoanteil.

Individuelle Torten sind gefragt

Bekannt ist das Tiffany’s auch für seine Schokobananen. Sieben unterschiedliche Sorten gibt es derzeit, darunter – passend zu Weihnachten – mit einem Spekulatiusboden. Ähnlich groß ist die Auswahl an Kuchen und Torten. In der Backstube werden aber auch viele individuelle Torten hergestellt: für Hochzeiten, runde Geburtstage, zur Taufe und Kommunion. Da seien die Kunden heute viel anspruchsvoller als früher, erzählt Katrin Naas, die übrigens noch immer bekennende Schokladen-Liebhaberin ist. Eine einfache Schwarzwälder verkaufe sie kaum noch. „Die Leute zeigen mir ein Foto auf dem Handy, und genau so wollen sie ihre Torte.“

Die Auswahl in der Konditorei war nicht immer so üppig. Als das Ehepaar, das sich in Göppingen kennengelernt hat, das Tiffany’s im Jahr 1999 übernommen hat, war es ein Café wie damals üblich: „Wir hatten das volle Programm: Frühstück, Brunch, Mittag- und Abendessen“, erzählt die 46-Jährige. Irgendwann sei ihnen klar geworden, dass es so nicht weitergehen konnte: zu viel im Angebot, zu viel Arbeit, zu wenig Personal und letztlich zu wenig Verdienst. Daher hat das Paar entschieden, sich zu spezialisieren: „Auf all das, was eben nur zwei Meister können“, sagt Katrin Naas.

Personal ist ein Problem

2012 wurde das Café also komplett umgestellt, verkauft wird seither nur noch das, was in der eigenen Backstube und im Schokoladenraum hergestellt wird. Die Plätze im Café wurden von 80 auf 50 reduziert, zudem wurde das Konzept auf Selbstbedienung umgestellt. „Weil wir schlicht kein Personal für den Service mehr gefunden haben“, sagt der 51-jährige Naas, der neben Konditor auch Koch gelernt hat. Bereut haben sie das nie.

Im Gegenteil: „Wir hätten das viel früher machen sollen“, betont seine Frau. „Weil wir Handwerker mit Leib und Seele sind und jetzt genau das machen, was uns Spaß macht.“

Zwar hätten einige Gäste zunächst über die Veränderungen geschimpft, manche seien auch weggeblieben. Letztlich habe das Tiffany’s mit der Spezialisierung aber viele Kunden gewonnen. So kämen sonntags, wenn sich auf der zwölf Meter langen Theke ein Kuchen an den anderen reiht, nun viele Stammkunden, darunter einige bis aus Ulm.

Und die Arbeitszeiten? „Von morgens bis abends an sechs Tagen die Woche bei zwei Wochen Urlaub im Jahr“, sagt Katrin Naas und grinst. Arbeit gebe es immer mehr als genug, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der natürlich Plätzchen – 14 verschiedene Sorten – gebacken und verpackt werden müssen. 20 Mitarbeiter haben sie im Betrieb, drei von ihnen sind festangestellt, der Rest sind Aushilfen.

Zwei Lehrlinge in der Backstube

In der Backstube werden die beiden von zwei Azubis unterstützt. Sie zu finden, falle ihnen relativ leicht. „Es spricht sich herum, dass wir gut ausbilden, daher haben wir genug Bewerber“, erklärt Uwe Naas. Ganz anders sehe es im Verkauf aus: Hier seien auch bei ihnen im Tiffany’s Auszubildende absolute Mangelware. „Wie bei den Bäckern und Metzgern halt auch.“

Katrin und Uwe Naas macht ihre Arbeit Spaß. „Weil man so kreativ sein kann und ich morgens nicht weiß, was ich mittags mache“, sagt die Chefin. Ihr Sohn soll trotzdem nicht unbedingt Konditor werden Der betreue aber ihre Facebook-Seite.