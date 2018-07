Zugangsrecht Verkauf ändert nichts für Badegäste

In kommunalem und privatem Besitz

Seenlandschaft Großer Badesee, kleiner Badesee, Anglersee, Seen der Fischereivereine – die Ersinger Seenlandschaft ist kompakt, aber vielfältig. Während der eigentliche, große Badesee in privater Hand ist, gehört der kleine Badesee oder auch Kindersee genannt der Kommune. Das gilt auch für die beiden großen südlichen Seen. Sie wurden vor über einem Jahrzehnt der Stadt angeboten. Sie griff zu und räumte das Fischereirecht den Vereinen Erbach und Dellmensingen ein. An diesen zwei Seen ist der Kiesabbau fast abgeschlossen. Für den Badesee kündigte im Frühjahr eine Firma den Wunsch an, auf dem früheren Kieswaschplatz weitere 1,5 Hektar abzubauen. Dem Vernehmen nach werden derzeit die Planunterlagen gefertigt.