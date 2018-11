Prozess Verhängnisvolle Dekoration

Petra Laible

Als „Deko“ hat ein 52-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis in seinem Haus auf der Alb ein halbautomatisches Sturmgewehr 44 sowie den Lauf einer vollautomatischen Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg aufbewahrt. Zusammen mit acht Hieb- und Stichwaffen waren diese auf ein Baustahlgitter montiert. Zeitweise hing die Installation im Wohnzimmer, sie habe zu dem „rustikalen“ Einrichtungsstil gepasst, sagte der Angeklagte. Später wanderte sie auf die Bühne, im neuen Haus in den Keller.

Die Tragweite dieses Besitzes habe er nicht erfasst, erklärte der Betriebsschlosser gestern im Prozess vor dem Ulmer Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Michael Klausner aus. Gegen den Familienvater wurde wegen Verbrechen nach dem Kriegswaffengesetz verhandelt – dafür sieht der Gesetzgeber in der Regel mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vor. „Ich fühle mich nicht als Verbrecher“, meinte der Angeklagte, er habe zu Waffen keinen besonderen Bezug. Diese seien ein Andenken an seinen inzwischen verstorbenen Vater gewesen. Die Ehefrau des Angeklagten – die beiden leben mittlerweile in Scheidung – hatte im Oktober 2017 die Polizei alarmiert, ihr Mann war da nicht zuhause. Es habe Streit gegeben, eine Trennungsabsicht, sagte die 50-Jährige vor Gericht. Sie habe Angst gehabt, besonders wegen zwei Schusswaffen in einem Schrank. „Man liest ja viel“, sie habe die Waffen „aus dem Haus haben wollen“.

Rohr war funktionsfähig

Bei den zwei Schusswaffen habe es sich um eine Gaspistole und eine Schreckschusswaffe gehandelt, für deren Besitz keine Erlaubnis nötig ist, sagte ein Kommissar der Ehinger Polizei aus. Gravierender fielen die auf dem Gitter montierten Waffenteile ins Gewicht. Eine Untersuchung im Landeskriminalamt ergab, dass das Rohr des Maschinengewehrs funktionsfähig war und dieses unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Auch der Verschluss des stark verrosteten Sturmgewehrs Mauser – „ein wesentlicher Bestandteil einer Schusswaffe“ – erwies sich als funktionstüchtig. Der Angeklagte hatte für den Besitz der MP 44 keine Erlaubnis – ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Der Mann sei nicht als Waffennarr bekannt, sagte ein Kriminalhauptkommissar aus. Es gebe keinerlei Einträge, genehmigungspflichtige Waffen seien nicht gemeldet.

Klausner schilderte die persönlichen Verhältnisse des 52-Jährigen: Dieser arbeite im Drei-Schicht-Betrieb, sei gesundheitlich angeschlagen, die beiden Kinder leben bei ihm. Er muss monatlich eine Rate von 1800 Euro für das Haus tilgen. Vor 25 Jahren habe er seine Frau kennengelernt, 2000 heirateten sie. Diese hatte nach dem Polizeieinsatz noch bis März 2018 im Haus gewohnt. Dann habe er die Schlösser austauschen lassen, sagte der Angeklagte.

Der Staatsanwalt sprach von Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz, aber auch von einem „minderschweren Fall“. Er machte das Geständnis des bis dahin unbescholtenen Angeklagten geltend und forderte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 70 Euro.

„Man tut sich schwer mit der eklatant hohen Freiheitsstrafe“, die der Gesetzgeber vorsehe, sagte der Verteidiger. Er verwies darauf, dass die Anzeige der Ehefrau im Zusammenhang mit der Trennung stehe. Richter Klausner hielt eine Geldstrafe für angemessen und verurteilte den 52-Jährigen zu 80 Tagessätzen á 30 Euro. „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, gab er zu bedenken.