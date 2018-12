Bauen Vergnügungshalle im Gewerbegebiet abgelehnt

sgk

Mit großem Bedauern lehnten die Räte im Bauausschuss die Bauvoranfrage zum Bau einer Veranstaltungshalle ab. Ein Stuttgarter Bauherr möchte im Industriegebiet Ost eine Halle für internationale Tanz- und Musikveranstaltungen bauen. Private, geschlossene, aber auch öffentliche Kulturveranstaltungen für größere Menschenmengen auf rund 1600 Quadratmetern in zwei Ebenen sollten dort möglich werden. „Endlich wieder Abschlussbälle in Laichingen, das eröffnet uns viele Möglichkeiten, wo wir doch bei größeren Veranstaltungen sehr eingeschränkt sind“, freute sich Gisela Steinestel (Igel), „die Halle wäre gut erreichbar und Stellplätze könnten in einer Tiefgarage erstellt werden“, meinte Joachim Reif.

Die Voranfrage enthält keine Lösungsvorschläge für Stellplätze. Laut Baugesetz wären aber 115 vorgeschrieben, wie Bauamtsleiter Günter Hascher ausführte. „Die hätten auf dem Areal keinen Platz“, meinte er, räumte aber ein, dass eine Tiefgarage das Parkierungsproblem lösen könnte. Doch das Vorhaben scheitert am Gesetz: Veranstaltungsflächen von mindestens 650 Quadratmetern und Platz für 500 Personen sind ausschließlich in Kerngebieten zulässig, nicht jedoch in Industriegebieten.

Laichingen sei für einem Kerngebiet zu klein, erläuterte Hascher auf Nachfrage von Gisela Steinestel, was sie sich denn ein Kerngebiet vorstellen müsse. „Das gibt es nur in großen Städten.“ In Ulm, beim Theater etwa oder dort, wo Kinos sind. Das sei völliger Blödsinn, meinte Ulrich Rößler (BWV) und pflichtete Gisela Steinestel bei, die festgestellt hatte, dass sich ein Industriegebiet doch bestens eigne, niemanden störe der Lärm – für mich hat das Charme.“ Am Gesetz führt jedoch kein Weg vorbei, das bekräftigten Hascher sowie Bürgermeister Klaus Kaufmann mehrfach.

Sachgebietsleiterin Ellinor Hageloch, die das Bauvorhaben im Bauausschuss vorgestellt hatte, empfahl daher, die Veranstaltungsstätte abzulehnen. Fünf der Räte konnten sich am Ende nicht überwinden, die Chance, einer großen Veranstaltungsstätte eine Abfuhr zu erteilen, sie enthielten sich. Dennoch lehnte das Gremium die Voranfrage mehrheitlich ab. Geplant war, die auf dem Grundstück bestehende Karosseriewerkstatt umzubauen und die angrenzende östliche Fläche zu überbauen.

Der Bauherr saß im Publikum und verfolgte die Diskussion. An ihn wandte sich schließlich Bürgermeister Kaufmann mit einem Angebot: „Vorschriften sind nun einmal, wie sie sind. Kommen Sie zu mir, wenn sie mögen, wir setzen uns zusammen und machen uns Gedanken, wo so eine Halle in Laichingen doch stehen könnte.“