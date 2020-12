Welche Spuren wurden am mutmaßlichen Tatort gefunden? Diese Frage sollte am Montagmorgen vor Gericht im Donausaal der Ulm-Messe beantwortet werden. Dort ging der Prozess gegen fünf junge Männer weiter, die in der Halloween-Nacht 2019 eine 14-Jährige in Illerkirchberg mehrfach vergewaltigt haben...