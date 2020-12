Im Prozess gegen die fünf jungen Männer, die an Halloween letzten Jahres ein damals 14-jähriges Mädchen mehrfach vergewaltigt haben sollen, hat am Donnerstag erneut eine der Freundinnen der Geschädigten ausgesagt. Außerdem wurde ein Polizist befragt. Das Gericht hatte beide als Zeugen in den D...