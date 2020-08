Dunkelrot und mehrere Zentimeter groß ist der Bluterguss am Hals des Mädchens. Die Nahaufnahme des Hämatoms war eines der ersten Fotos, die Rechtsmedizinerin Lydia Krys am Donnerstag im Donausaal in der Ulm-Messe gezeigt hat. Die Ärztin des Uniklinikums Ulm war von der Großen Strafkammer des La...