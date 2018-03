Verein Vereins-Amt nach 39 Jahren abgegeben

Halzhausen / swp

Nach stolzen 39 Jahren an der Spitze seines Vereins zog sich Josef Messerschmidt auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand zurück: Auf der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Lonsee-Halzhausen wurde Frank Gio zu seinem Nachfolger als Vereinsvorsitzender gewählt. Die besonderen Verdienste und Leistungen des bisherigen Vorsitzenden für den Verein wurden gewürdigt: Messerschmidt wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Versammlung Gert Frieß, Peter Mayer und Marcus Huber zum ersten und zweiten Gewässerwart, Werner Pfander zum Kassenwart, Anette Hohenstein und Thomas Gröner zum ersten und zweiten Schriftführer und Dominik Rujavec zum Jugendwart.

Die Vereinsmitglieder blickten auf viele gelungene und gut besuchte Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück, allen voran das Fischessen. In diesem Jahr plant der Fischerverein seine traditionellen Veranstaltungen zu diesen Terminen: den Maimarkt am 1. Mai, das Fischessen an der Lone am 2. September.