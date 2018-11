Verbrechen Tötungsdelikt in Laichingen: Verdächtiger war zuvor in Psychiatrie

Tötungsdelikt in Laichingen: Verdächtiger war zuvor in Psychiatrie

Suppingen / jos

Der 40-jährige Mann, der im Verdacht steht, Anfang November seine 30-jährige Ehefrau in Laichingen-Suppingen getötet zu haben, war im September stationär in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das hat die Staatsanwaltschaft Ulm am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. Es habe sich aber nicht um eine durch ein Strafgericht angeordnete Unterbringung gehandelt, sagte der Pressereferent der Behörde, Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger. Der 40-Jährige sei zu seinem eigenen Schutz in der Einrichtung gewesen. Dort sprang er aus einem Fenster und zog sich dabei offenbar eine Verletzung zu.

Wie berichtet, war der Mann am Abend des 2. November mit dem Bus von Laichingen nach Suppingen gefahren, er hatte einen Rollstuhl dabei oder ging an Krücken. Später kam er nach Laichingen zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann in der betreffenden Nacht gesehen haben. Am Tag danach wurde der Vater von drei Kindern von der Polizei festgenommen. Seither laufen umfangreiche Ermittlungen. Zum Tathergang in der Wohnung der 30-Jährigen in Suppingen machen die Ermittler nach wie vor keine Angaben.

