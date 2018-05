Gebäude Verbrennungsgefahr in Kirche

Göttingen / Barbara Hinzpeter

Es besteht durchaus die Gefahr, dass sich Gottesdienstbesucher an der in die Jahre gekommenen Heizung die Füße verbrennen. Das und die überalterte Elektrik gaben den Ausschlag dafür, dass der Göttinger Kirchengemeinderat beschlossen hat, das Gotteshaus innen zu renovieren. Die im 15. Jahrhundert erbaute Martinskirche in Göttingen ist ein Kleinod, in dem es „viel Wunderbares zu entdecken gibt“, wie Pfarrerin Irmtraud Ahlers betont.

Die Göttinger Dorfkirche beherbergt wahre Schätze wie den spätgotischen Sakramentsschrein aus Kalkstein oder die Christusfigur aus Lindenholz. Sie gehörte zu einem der beiden Seitenaltäre, die 1687 für Kanzel und Erweiterung des Gestühls weichen mussten, wie Günther Grässel in seiner Ortschronik „Göttinger Dorfgeschichte(n)“ schreibt.

Ins Auge fallen auch die Spitzbogen- und Querovalfenster, die nach dem Bericht der Expertin Sylvia Grupp von der Bauberatung des Oberkirchenrats aus dem Jahr 1872 stammen dürften und „in ihrer Art zwischenzeitlich sehr selten“ seien.

Das Gutachten der Fachfrau ging dem Beschluss des Kirchengemeinderats voraus, die Sanierung in Angriff zu nehmen. Sie empfiehlt unter anderem, die Fenster von einer Spezialfirma richten zu lassen. An vielen weiteren Stellen im Kirchenschiff und Chor zeigt sich, dass die Jahrhunderte seit dem Bau und die Jahrzehnte seit den bislang letzten Renovierungen ihre Spuren hinterlassen haben.

Riss im Chorboden

Beispielsweise ist der Holzwurm in der Kanzel aktiv, die aus dem Jahr 1695 stammt. Ein Riss im Chorbogen muss dringend untersucht werden. Ebenso die Frage, was sich an der Wand hinter den Holzfaserplatten aus den 1970er-Jahren verbirgt.

Den Impuls für die jetzt anstehende Sanierung gaben aber die Probleme mit der Technik: Die Heizung und die gesamte Elektroanlage sind überaltert und „setzen uns unter Zugzwang“, sagt die Pfarrerin. Sie hätten Vorrang vor allen anderen Arbeiten. Besonders „abenteuerlich“ seien die Heizungsrohre, die unter den Fußbänken im Gestühl verlaufen. Sie werden sehr heiß und sind so angebracht, dass sie mit den Füßen zu erreichen sind – das habe in der Vergangenheit schon zu Verletzungen geführt, einmal auch mit schweren Folgen.

Für die Erneuerung von Elektroanlage und Heizung sind 90 000 Euro veranschlagt, die Gesamtkosten für die Innenrenovierung werden auf 410 000 Euro geschätzt. Dazu gibt es Zuschüsse von der Landeskirche und vom Bezirk, etwas mehr als 200 000 Euro müssen die Göttinger selbst aufbringen. Gestartet werden könne erst, wenn die Gemeinde etwa 100 000 Euro an Eigenmitteln zusammen hat, betont Irmtraud Ahlers.

Die Pfarrerin ist recht zuversichtlich, dass das gelingt. Die Göttinger hätten bei früheren Renovierungen bewiesen, dass sie den Erhalt ihrer Kirche unterstützen – mit Geld, viel Arbeit und Know-how. Sie selbst betrachtet die Sanierung des Gebäudes auch als „Sinnbild für die Erneuerung der Gemeinde“, die über solch ein Gemeinschaftswerk aktiviert werde.

Vielen kleinen Landgemeinden stelle sich zunehmend die Frage, wie sie ihre Kirche retten könnten, die meist mitten im Ort steht und das Bild und Leben im Dorf über Jahrhunderte prägte. So seien auch in Göttingen Ideen gefragt, „wie wir zu Geld kommen“.