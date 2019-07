Die Vereine machen das Schelklinger Stadtfest zum Erfolg. Mit „Mir send oiga, aber herzlich – kommet alle“ wird künftig für das Fest geworben.

Ein großartiges Stadtfest boten die Schelklinger am Wochenende in der Marktstraße. Bürgermeister Ulrich Ruckh eröffnete das Fest am Samstagabend mit dem Fassbieranstich auf dem Rathausplatz zusammen mit Karl-Heinz Millan von der Bergbrauerei. 15 Vereine beteiligten sich an dem Fest. Die Feuerwehr feuerte Böllerschüße vom Schlossberg aus und die Hornisten-Gruppe blies den „Zapfenstreich“ zum Auftakt, Stadtkapelle und Musikverein Schelklingen stimmten dann das Publikum mit dem „Bautzenmarsch“ auf die Feier ein.

Der neue Stadtfest-Slogan lautet: „Mir send oiga, aber herzlich ­– kommet älle“. Der Spruch stammt von Günter Leichtle, der als „Siebenschläfer in der Bütt“ den Schelklingern aus der Fasnet bekannt ist. Er habe das Motto seiner Frau zu verdanken, so Leichtle, die ihn manchmal als „reacht oiga“ bezeichnet. Leichtle erhielt für die Erfindung des Slogans einen Preis. „Happy wife, happy life“, ergänzte Leichtle, der Hobbydichter, noch – ist die Frau glücklich, ist man(n) es auch.

Volker Frank, der Dirigent, und die Musiker der Stadtkapelle Schelklingen brachten das Publikum dann mit dem schnellen „Maxplaner Zigeunermasch reloaded“ und weiteren flotten Stücken in Stimmung. Die Stände der Vereine luden die Gäste zum Schlemmen und Genießen ein. Am Abend brachte die Schelklinger Band „Magic Moments“ die Gäste in der lauen Sommernacht zum Tanzen.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Festgottesdienst, zelebriert vom katholischen Pfarrer Anthony Kavungal und dem evangelischen Pfarrer Thomas Ströbel. Der Liederkranz Schelklingen unter Leitung von Schulrektor Torsten Knauth gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit. Ströbel ging in seiner Predigt auch auf die Mondlandung ein. Unterstützt wurde die Zeremonie auch von der Musikkapelle Schmiechen mit Dirigent Markus Bucher.

Die Musiker aus Schmiechen brachten auch über die Mittagszeit flotte Weisen zu Gehör, der Musikvereins-Vorsitzende Hubert Stoll unterhielt das Publikum mit Witzen. Nach dem Frühschoppen standen zahlreiche Darbietungen auf dem Programm. Die Judokas der Judoabteilung des TSV Schelklingen zeigten Kunstübungen. Auf der zweiten Bühne an der Bücherei war Musik von der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen zu hören. Geboten waren Musikstücke als Saxophonensembles unter der Leitung von Patrick Hammer, die Percussion-AG, der Drei-Generationenchor unter der Leitung von Inga Schmitt mit „Tiritomba“ und „Kalinka“, das Querflötenorchester unter Leitung von Manuela Riegner und der Schülerchor der Klasse 3 und 4 der Heinrich-Kaim-Schule Schelklingen mit Schulleiter Tim Beck. Nicht zuletzt war ein Duett von Gesangslehrerin Petra Roth und dem erst 14-jährigen Silas Unmuth aus Schelklingen zu hören. Sie trugen die Songs „Ist da jemand“ von Adel Tawil und „Ich bin doch keine Maschine“ von Tim Bendzko vor.

Auf dem Rathausplatz zeigte die freiwillige Feuerwehr eine Übung. Der Hegering Schmiechtal mit seinem Leiter Frank Enders war mit Tierpräparaten gekommen, im Museum gab es Kaffee und Kuchen, und im Rathaus-Foyer konnten sich die Kinder beim Kasperletheater des Theatervereins schlapp lachen. Gegen Ende des Fests spielte der Musikverein Harmonia Allmendingen fetzige James-Last-Lieder unter der Leitung von Reiner Mäder. Zum Schluss stellte die Burggrafengilde Brassband Schelklingen ihr neues Musikprogramm vor.

Trotz eines Platzregens am Nachmittag blieb das Publikum. Bürgermeister Ruckh bedankte sich dafür bei den Gästen und bei Marianne Heuschmid von der Stadt für ihre Mitarbeit bei der Koordination des Fests.