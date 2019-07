Eine Podiumsdiskussion zur „Kunstsphäre Alb“ im Festsaal des Alten Konvikts beleuchtete den Standort Alb aus künstlerischer Sicht. Ist die Kunst auf der Alb eine speziell von der Region geprägte Kunst? Braucht sie Unterstützung und wie wird sie sichtbar? Schon die Ausstellung „Kunstsphäre Alb“ in der Städtischen Galerie in Ehingen warf diese Frage auf und beantwortete sie teilweise in Statements von Künstlern, die auf...