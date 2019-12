Jutta Hellbach hatte schon immer den Wunsch, Künstlerin zu werden, in ihrer Jugend wollte sie Klavier studieren. Doch dann wendete sie sich für lange Zeit von künstlerischen Berufen ab, arbeitete als Exportkauffrau und als technische Übersetzerin. Bis sie im Jahr 2005 in Freiburg in ein Schaufen...