Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und Vatertag. Normalerweise sieht man an diesem Feiertag jede Menge Männer mit Bollerwagen und Bier umherwandern. Wegen der Corona-Pandemie ist das momentan sehr eingeschränkt möglich.

Zum Trinken in den Biergarten

In Bayern ist das Feiern im öffentlichen Raum per se verboten. Zum Trinken kann man nur in die Biergärten gehen, die seit dieser Woche geöffnet haben. In Baden-Württemberg gilt das Feier-Verbot zwar nicht, aber wegen der Kontaktbeschränkungen werden sich viele Männercliquen in beiden Bundesländern zumindest aufteilen müssen. Hier ist Baden-Württemberg strikter als Bayern: Im öffentlichen Raum und auch in Gaststätten darf man sich nur mit den Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushalts aufhalten.

In Bayern Beschränkung mit Ausnahmen

In Bayern gilt diese Regelung prinzipiell auch, mit Ausnahmen: Für Geschwister, Partner und in gerader Linie Verwandte – sprich (Ur-)Großeltern, Eltern und Kinder – gilt die Beschränkung auf zwei Hausstände nicht.

Wichtig beim Biergarten-Besuch: Viele Wirte verlangen Reservierungen. Also am besten vorher beim Lokal informieren, ob man sich anmelden muss. Außerdem werden Gästelisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten geführt. Wenn man sich nicht gerade am Tisch befindet, gilt auch in Biergärten und Wirtschaften die Maskenpflicht. In Bayern haben bislang nur die Außenbereiche von Gastronomiebetrieben geöffnet.

Kontrollen wie sonst auch

Die Polizei ist am Vatertag nicht laxer als sonst, betont Dominic Geißler vom bayerischen Polizeipräsidium Schwaben Süd/West: „Wir kontrollieren wie sonst auch.“ Außerdem gibt es für die Streifenpolizisten Unterstützung. „Seit Beginn der Corona-Maßnahmen werden wir regelmäßig von der Bereitschaftspolizei unterstützt“, sagt Geißler. Mehr Kontrollen als sonst werde es aber nicht geben.

Das gilt auch für Baden-Württemberg. Mehr Personal als sonst sei auch gar nicht notwendig, sagt Joachim Schulz vom Polizeipräsidium Ulm: „Die meisten halten sich an die Regeln.“ Außerdem ist Christi Himmelfahrt auch für die Polizisten ein Feiertag. „Wir wollen natürlich auch, dass unsere Kollegen ihren freien Tag genießen können.“

Im Wiederholungsfall teurer

Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung und die Maskenpflicht können übrigens ziemlich teuer werden: In Bayern liegt der Regelsatz für beide Ordnungswidrigkeiten bei jeweils 150 Euro. In Baden-Württemberg kostet der Verstoß gegen die Maskenpflicht 15 bis 30 Euro, Verstöße gegen die Kontaktsperre im öffentlichen Raum werden mit 100 bis 1000 Euro geahndet. Im Wiederholungsfall wird es teurer.