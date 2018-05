Ausschuss Urteil pro Werbetafel in Senden

Urteil pro Werbetafel in Senden

Senden / Thomas Vogel

Sie ist ein Reizthema in der Sendener Kommunalpolitik: Die hinterleuchtete Werbetafel, die sich an der Kemptener Straße auf dem Gelände der Aral-Tankstelle befindet. Bereits 2015 wurde im Bauausschuss eine Versetzung der Tafel beantragt. Dennoch darf sie stehen bleiben: Obwohl sie sich außerhalb der Baugrenze befindet, sie die erlaubte Größe um mehr als das Doppelte überschreitet und Bau-Ausschuss und Landratsamt die dafür nötige Baugenehmigung verweigerten. Grund dafür ist das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg, das dem Kläger, der Firma Deutsche Plakat-Werbung, recht gegeben hat.

Urteil gibt Plakat-Firma recht

Das Gericht befand das Verbot von Großflächenwerbetafeln für diesen Bereich für „unverhältnismäßig“, da hier keine „ortsgestalterischen Besonderheiten“ und „keine Schutzwürdigkeiten“ bestünden. Im Bauausschuss kam dieses Urteil nicht gut an. „Ein Verwaltungsgericht darf doch nicht die Städteplanung ersetzen“, mokierte sich Walter Wörtz (CSU), der einen Präzedenzfall befürchtet. Sein Ausschuss-Kollege Georg Schneider (SPD) sieht damit die kommunale Planungshoheit in Frage gestellt und schlug dann vor, ein gemeinsames „Signal zu senden“, womit er auch bei Helmut Meisel (Grüne) ein offenes Ohr fand: „Ich will das nicht nachträglich genehmigen.“ Denn es sei ja gerade das Ziel der Werbesatzung, „mehr Einheitlichkeit herzustellen“.

Schließlich kam es auf Anraten von Bürgermeister Raphael Bögge zu zwei Abstimmungen, beide mit einem einstimmigem Votum: Das „gemeindliche Einvernehmen“ zum Bauantrag wird verweigert. Die Befreiung der Festlegung von Baugrenze und Dimension wird nicht erteilt. Bögge verwies zugleich darauf, das Urteil umsetzen zu müssen, doch er wolle es freilich noch einmal mit Verwaltungsjuristen „durcharbeiten“.