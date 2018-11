Dietenheim Urnenwand gesegnet und Opfern von Gewalt und Krieg gedacht

Dietenheim / mis/Foto: M. Seefelder

Mit feierlicher Zeremonie hat Dietenheims Pfarrer Gerhard Bundschuh gestern die versetzte Urnenwand und die Friedhofserweiterung in Regglisweiler gesegnet. Dabei wies er auf die Bedeutung von Friedhöfen in der christlichen Kultur hin und ging auch auf den Wandel im Bestattungswesen ein. Bürgermeister Christopher Eh sagte, die Gegenwart sei von einer zunehmenden Säkularisierung in der Grabgestaltung und einer Individualisierung der Beisetzungsrituale gekennzeichnet: „Wenn alte Formen überholt sind, ist es wichtig, neue Rituale und Bestattungsformen zu entwickeln.“ Ulrich Thomas von der Planungsgesellschaft Künster dankte für eine angenehme Zusammenarbeit. Am Ehrenmal schloss sich die erstmals zentral für die Gesamtgemeinde abgehaltene Gedenkfeier zum Volkstrauertag an. Dabei wirkten der Musikverein Regglisweiler, die Chorgemeinschaft Frohsinn, die historische Bürgerwehr Dietenheim und die Fahnenabordnungen der Vereine mit. „Ich wünsche uns, dass der Volkstrauertag ein Volksfriedenstag wird“, sagte Bürgermeister Eh in seiner Ansprache, in der er Opfern von Hass, Terror, Rassismus, Krieg und Gewalt gedachte.