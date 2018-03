Trauer Urnen, so bunt wie das Leben

Rammingen / Barbara Hinzpeter

Es ist ein besonderes Abschiednehmen: Bei Helga Klaiber in Rammingen können Trauernde beim Gestalten mitwirken.

Rot wie die Lieblingsrose einer Verstorbenen, blau wie der Ozean oder ockergelb wie der Wüstensand: Helga Klaiber gestaltet Keramikurnen, die so bunt sind wie das Leben. Seit etwa sechs Jahren hat sich die Rammingerin darauf spezialisiert. Jedes Exemplar, das in ihrer Werkstatt entsteht, ist ein Unikat.

„Ich dachte, die Bestattungswelt braucht mehr Farbe“, sagt sie. Umgesetzt hat sie den Gedanken erstmals, als eine langjährige Teilnehmerin ihrer Töpferkurse und zugleich Mutter ihrer besten Freundin starb. Diese habe sich für die Asche ihrer Mutter, die diese Farbe sehr geliebt hatte, ein Gefäß in kräftigem Rot gewünscht. Außerdem arbeitete Helga Klaiber ein Blatt vom Ginkgobaum aus dem Garten der Verstorbenen ein und legte die Urne mit Rosenblättern aus. „So konnte ihr die Tochter noch etwas mitgeben“, und auch sie habe sich beim Formen des Tons mit der Frau und ihrem Leben beschäftigt.

Ein Stück Trauerarbeit

Es war ein logischer Schritt für Klaiber, nicht nur die Ideen der Auftraggeber aufzunehmen, sondern sie, wenn sie es wünschen, auch selbst am Prozess teilhaben zu lassen. Für Angehörige könne das ein Stück Trauerarbeit sein. Zwei Damen seien bis aus München angereist, um die Urne für ihren Papa zu gestalten. Das half ihnen, sich mit seinem Wunsch auf Feuerbestattung abzufinden.

Die Mutter einer jungen Verstorbenen beschreibt ihre Erfahrung so: „Die Arbeit an der Urne war für mich wie eine Therapie. In ruhiger, entspannter Atmosphäre erschufen wir ein Gefäß, in dem wirklich ein Teil von uns steckte und das wir unserer Tochter mit auf die Reise geben konnten.“ Das hat Helga Klaiber tief berührt. Wie der Auftrag eines jungen Mannes, der wusste, dass er seine Krankheit nicht überleben würde. Er konnte nicht selber mithelfen, wollte aber eine Urne, die etwas über ihn aussagt. Es folgte ein langer Austausch von Ideen und Entwürfen. Helga Klaiber: „Wir schickten viele Bilder hin und her“. Sie habe viel gelernt von dem jungen Mann, der die Urne schließlich persönlich bei ihr abholte.

Helga Klaiber nahm an der Trauerfeier teil, schließlich hatte sie den Mann eineinhalb Jahre lang begleitet. Solche Begegnungen lassen sie nicht los, prägen auch sie. Deshalb habe sie vor, ein Buch über ihre Werke und die damit verbundenen Erfahrungen zu schreiben, sagt die 59-Jährige. Es kommt auch vor, dass Menschen, deren Ende nicht so deutlich bevorsteht, die Hülle für ihre Asche bei ihr in Auftrag geben oder selbst mitgestalten. Manche haben sie sogar im Wohnzimmerregal stehen und fühlen sich bei ihrem Anblick nicht unwohl. Im Gegenteil. Manche schreiben, er vermittle ihnen ein Gefühl des Glücks und der Geborgenheit. Helga Klaiber kann das nachvollziehen. Sie lässt sich von dem Spruch einer buddhistischen Nonne leiten: „Die Vergänglichkeit ist ein Prinzip der Harmonie. Wenn wir uns nicht gegen sie auflehnen, sind wir in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit.“ Immer wieder bestellten Kunden ihr eigenes Grabgefäß, weil sie den Hinterbliebenen möglichst viele Entscheidungen abnehmen möchten. Mittlerweile liefert die gebürtige Langenauerin an Bestatter in ganz Deutschland.

Die Friedhofskultur kennt immer mehr Urnengräber und Kolumbarien, auch in unserer Region setzt sich der Trend zur Feuerbestattung durch. Andererseits werde die Gesellschaft zunehmend individualistischer, so Helga Klaiber, und das drücke sich auch darin aus, dass Angehörige oder Nahestehende durch die persönliche Gestaltung einer Urne des Verstorbenen gedenken wollen.