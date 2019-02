Geschichte Uralte Bibel wieder zum Anfassen

Merklingen / sgk

Brigitte Burghardt wird heute Nachmittag im SWR-Fernsehen in der Sendung „Lieblingsstücke“ einen Auftritt haben. Neben ihr ist eine vererbte Hausbibel die eigentliche Protagonistin. Denn in der Sendung nimmt sich Moderatorin Heike Greis der Schätze ihres Publikums an, die, aus welchen Gründen auch immer, ein tristles Dasein fristen, verlottert sind vom Zahn der Zeit. Die Moderatorin und ihr Team versprechen, das geschätzte Stück wieder auf Vordermann zu bringen.

Auf dieses Sendeformat war Brigitte Burghardt bei einer Internetsuche gestoßen – und hat es erst einmal für sich als nebensächlich abgetan. Dann bat sie der Merklinger Jakob Salzmann von der Interessengemeinschaft für Geschichte, die Hungerchronik, handgeschrieben von ihrer beider Vorfahr Michael Eitle, auf ihrer Bühne zu suchen. Beim Stöbern nach diesem lokalhistorisch wichtigen Werk fiel ihr die uralte, zerfledderte Hausbibel, die Seiten teils angenagt, der alte Ledereinband brüchig und unvollständig, in die Hände.

„Kein besonderes Buch, sicher ohne großen materiellen Wert“, sagt sie, „aber zu meinem Erstaunen enthält sie handgeschriebene Geburts-, Heirats- und Sterbedaten.“ Da kam ihr die SWR-Sendung wieder in den Sinn – und sie hat sich beworben. Erfolgreich. Das bedeutete für Brigitte Burghardt nicht nur spannende Momente beim Drehen in ihrem Heim, sondern die Moderatorin übergab die Bibel dem Ulmer Restaurator Andreas Schäffler. Nach einigen Wochen erhielt sie das Buch restauriert zurück – vor laufender Kamera versteht sich.

„Jetzt ist sie wieder ein Buch zum in die Hand nehmen“, freut sich die Merklingerin. Denn wichtig ist ihr, diese Bauernbibel, die schon so viele Generationen in der Familie ist, für die Nachkommen zu erhalten, nicht in einer Vitrine geschützt, sondern eben zum darin blättern. Die Notizen darin haben Brigitte Burghardt wiederum animiert, in ihrer Familiengeschichte zu forschen. Die Sendung „Lieblingsstücke“ beginnt heute um 15.15 Uhr im SWR-Fernsehen.