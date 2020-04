Seit Beginn der Corona-Krise haben auch die Tafelläden in Ehingen und Erbach geschlossen. Die Ware fehlt, und auch der Mindestabstand kann in den kleinen Verkaufsflächen kaum eingehalten werden. Die Donau-Iller Bank hat in der vergangenen Woche insgesamt 230 Hilfspakete an den Tafelladen-Verantwortlichen für Ehingen und Erbach übergeben, um die Not der Tafelladenkunden in dieser Zeit zumindest etwas zu lindern. Darin enthalten sind Grundbedürfnisse wie Nudeln, Mehl oder Hygieneartikel, teilt die Bank mit.

Erste Notfallpakete unterwegs

„Viele, vor allem die älteren Kunden, leiden sehr darunter, dass wir nicht geöffnet haben“, wird Heike Hagel vom Ehinger Tafelladen in der Mitteilung zitiert. „Es geht hier nicht nur um die Ware, sondern auch die persönlichen Gespräche gegen die Einsamkeit.“ Kürzlich wurde der Ehinger Tafelladen kurz aufgemacht, um die ersten Hilfspakete an die Kunden zu übergeben. Damit keine Warteschlange entsteht, durften maximal fünf Kunden pro halbe Stunde die Ware in Empfang nehmen. Ein weiteres Problem ist, dass die Ehrenamtlichen der Tafelläden keine Schutzausrüstung für den Betrieb haben. Auch in der kommenden Woche wird der Ehinger Tafelladen nur kurz öffnen, um die weiteren Notfalltaschen zu verteilen. Wann der Tafelladen wieder regulär geöffnet werden kann, werden die Kunden im Einzelnen erfahren.

Hilfslieferung nach Hause

Da der Tafelladen in Erbach bis auf Weiteres geschlossen bleiben wird, werden die Helfer dort versuchen, die Taschen den Kunden nach Hause zu liefern. „Wir werden das irgendwie in Eigenregie organisieren“, sagt Brigitte Hörger vom Erbacher Team. „Wir haben natürlich weniger Kunden als in Ehingen, aber auch unseren Menschen fehlt es an der Grundversorgung“, sagt Hörger, die die Aktion als „eine hervorragende Hilfe“ bezeichnet.

Für den Prokuristen und Bereichsleiter Thomas Freudenreich und seine Kollegen der Donau-Iller Bank sei es keine Frage, in diesen Zeiten die Tafelläden zu unterstützen. „Uns liegt viel an den Tafelläden, die wir seit 2016 unterstützen. Gerade in dieser Krise war es uns wichtig, schnelle Hilfe zu leisten“, betont Freudenreich „Das sind richtig schwere Taschen. Da ist viel drin.“